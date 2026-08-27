Inocencia Fiscal II: qué cambia para los contribuyentes

La Cámara de Diputados aprobó con media sanción el proyecto de ley conocido como Inocencia Fiscal II, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que modifica la Ley 27.799 para ampliar el alcance del Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias y promover la incorporación al sistema financiero de los fondos no declarados de los contribuyentes.

La propuesta, que modifica los criterios de fiscalización del organismo recaudador y reduce sanciones para el sector productivo, pasará ahora al Senado para su discusión y eventual sanción definitiva.

Criterios de acceso y nuevas pautas de fiscalización

La reforma elimina los techos de ingresos y patrimonio previamente requeridos para la adhesión al esquema simplificado -fijados en $1.000 millones de facturación y $10.000 millones de patrimonio-, permitiendo la incorporación de personas humanas y sucesiones indivisas sin importar su escala económica.

No obstante, ARCA mantendrá sus atribuciones de control sobre los perfiles calificados como grandes contribuyentes.

En materia de inconsistencias patrimoniales, la normativa precisa el concepto de discrepancias significativas.

Se considerará tal a toda diferencia que represente al menos un 15% en el impuesto determinado o en la reducción de quebrantos, fijando un piso monetario de $5 millones.

Ante la detección de desvíos superiores a ese umbral, los administrados contarán con un plazo de 15 días posteriores a la notificación formal para aceptar la liquidación administrativa y regularizar la deuda manteniendo los beneficios del tapón fiscal.

Extensión de plazos y alivio sancionatorio para pymes

El texto legislativo extiende la vigencia de los beneficios del esquema hasta el 31 de diciembre de 2027, en consonancia con la meta del Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, de incentivar el ingreso de divisas al circuito formal mediante instrumentos regulados por el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores.

Asimismo, durante la discusión parlamentaria se sumó una cláusula de impacto directo en las pequeñas y medianas empresas, disponiendo una reducción del 25% en el monto de las multas aplicables por infracciones de carácter formal a las pymes.