Inquilinos se suman a la marcha por la derogación del DNU 70/23

La organización Inquilinos Agrupados se sumó a la convocatoria para una movilización masiva para el próximo 15 de octubre frente al Congreso de la Nación. La manifestación busca exigir que la Cámara de Diputados derogue el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, firmado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión para desregular varios sectores de la economía argentina, entre ellos el inmobiliario.

El referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, sostuvo que proyectan la mayor protesta en lo que va del mandato presidencial, al remarcar que la norma afecta directamente "el corazón del proyecto" económico del oficialismo.

Al mismo tiempo, un informe elaborado con datos oficiales de ARBA reveló una alta concentración de la propiedad inmobiliaria en la provincia de Buenos Aires, donde casi el 20% de los hogares ya alquila.

Durante una entrevista radial, Muñoz analizó el panorama en la Cámara baja tras la votación en el Senado y recordó la posición asumida por el diputado Miguel Ángel Pichetto: "Después del rechazo en el Senado le preguntaron a Pichetto qué iba a suceder y dijo que no iba a votar el rechazo porque en algunas cosas estaba de acuerdo, como con la derogación de la Ley de Alquileres".

En ese marco, el dirigente explicó la complejidad de los acuerdos parlamentarios: "Por eso estamos en esta situación. Porque muchos sectores están de acuerdo con varias medidas. Veremos qué pasa ahora. Por eso creo que la movilización va a ser muy importante. Hay que presionar para dar de baja el decreto".

Asimismo, remarcó que el alcance de la medida excede al mercado de alquileres: "Yo no creo que sea tan sencillo votar en contra del DNU. Porque no es sólo la Ley de Alquileres, es la desregulación de las tasas de interés. Tenés a los bancos, a las billeteras virtuales".

En esa línea, Muñoz enfatizó: "Hay intereses con el DNU. Y no creo que para algunos diputados sea tan sencillo levantar la mano en contra del decreto. Insisto con esto porque me parece que hay que tener dimensión de que el plan económico de Milei comenzó con este decreto".

"Es el plan de los grupos económicos. Yo creo que, insisto, no hay que confiar tanto en los que fueron aliados hasta hace dos días. Y hay que hacer una movilización de las más grandes que haya tenido Milei", afirmó.

casi uno de cada cinco hogares bonaerenses vive bajo la modalidad de alquiler.

Finalmente, llamó a profundizar la difusión de la protesta: "Yo creo que tenemos una semana para seguir comunicando qué significa dar de baja el decreto 70, a qué sectores afecta esto. Creo que tenemos que lograr que se involucren sectores por fuera de los sindicatos y la dirigencia política".

"Creo que todavía no forma parte de una conversación pública como pasó con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero creo que la movilización va a ser muy grande. Porque de a poco empieza a circular lo que está pasando alrededor de la posibilidad de que se venda el territorio", concluyó ante Radio 750.

Radiografía de la concentración inmobiliaria en la provincia de Buenos Aires





En medio de la crisis habitacional, Inquilinos Agrupados difundió un informe basado en un pedido de acceso a la información pública realizado ante la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), con datos actualizados a julio de 2026. El estudio reveló que tan solo el 6,1% de la población bonaerense concentra, como mínimo, la mitad de los inmuebles edificados del territorio provincial.

En detalle, 1.065.255 personas poseen dos o más propiedades edificadas y reúnen al menos el 50,9% del total registrado. La concentración resulta superior al analizar el segmento de quienes ostentan cinco o más inmuebles: un grupo integrado por 104.584 personas (el 0,6% de la población) que acapara, como mínimo, el 14% de todas las viviendas edificadas.

Dentro de este universo, los registros oficiales contabilizan a 1.879 propietarios con más de 100 inmuebles urbanos cada uno:

Entre 101 y 200 propiedades: 795 personas físicas y 322 personas jurídicas.

Más de 500 inmuebles: 80 personas físicas y 176 personas jurídicas.

En este último rango, los datos de ARBA computan como mínimo 128.256 inmuebles, aunque la cifra real es mayor debido a que el organismo agrupa a los titulares que superan las 500 unidades dentro de dicho tramo, sin especificar la cantidad exacta por cada contribuyente.

Crecimiento de hogares inquilinos y caída de propietarios





El informe contrapuso la concentración de inmuebles con el incremento de familias que necesitan alquilar para acceder a la vivienda. Entre 2010 y 2022, el número de hogares inquilinos en la provincia de Buenos Aires creció un 67%, mientras que la cantidad total de viviendas aumentó un 25% en el mismo período.

Como consecuencia, los hogares inquilinos pasaron de representar el 14,6% en 2010 al 19,3% en 2022, por lo que actualmente casi uno de cada cinco hogares bonaerenses vive bajo la modalidad de alquiler. En el mismo lapso, la proporción de familias propietarias se redujo del 74,5% al 67,4%.

Desde Inquilinos Agrupados destacaron que estas cifras permiten colocar el eje del debate en la acumulación de la propiedad urbana. "El problema no es el jubiladito que tiene un departamentito para completar su jubilación. El problema son los multipropietarios", sintetizaron desde la entidad.



