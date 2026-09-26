Intendentes de la FAM repudiaron la modificación del Régimen de Zona Fría sancionada en el Senado

La Federación Argentina de Municipios (FAM), presidida por Fernando Espinoza, cuestionó la modificación del Régimen de Zona Fría sancionada en el Senado de la Nación por impulso del gobierno de Javier Milei y advirtió que la medida afectará a millones de usuarios de gas.

Desde la entidad, que representa a más de 500 intendentes e intendentas de todo el país y está encabezada por el jefe comunal de La Matanza, señalaron que la normativa modificada establecía tarifas diferenciales para regiones donde las condiciones climáticas generan una mayor necesidad de calefacción.

El reclamo de los intendentes

La FAM sostuvo que la eliminación de esa medida "les causará un enorme daño a millones de usuarios de gas" y calificó la decisión como "otro ataque insensible del Gobierno de Milei a los derechos de las familias argentinas".

Según la entidad, la quita de la tarifa diferencial representa "un golpe directo al bolsillo de las familias", especialmente en un contexto que describió como de "tarifas impagables y con inviernos muy rigurosos".

En ese sentido, la Federación Argentina de Municipios afirmó que el ajuste del Gobierno "anula ahora un derecho adquirido que resultaba un alivio fundamental para la economía real del día a día de la sociedad".

Finalmente, la FAM expresó su rechazo a la modificación del régimen y afirmó: "Rechazamos este nuevo ataque a las familias argentinas y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para reconquistar y defender cada derecho".