Intendentes de todo el país marcharon al Ministerio de Economía para reclamar fondos y la reactivación de las obras

La Federación Argentina de Municipios (FAM), presidida por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, presentó un documento en el Ministerio de Economía en el que expone la crítica situación económica, fiscal y social que atraviesan más de 500 gobiernos locales en todo el país. La presentación se dio en el marco de una movilización hacia el Palacio de Hacienda, donde los jefes comunales reclamaron medidas urgentes.

"El límite es el hambre de nuestras vecinas y vecinos", había advertido Espinoza antes de la marcha, en la que participaron intendentes de distintos espacios políticos, incluyendo peronistas, radicales y vecinalistas. El documento fue elevado al ministro de Economía, Luis Caputo.

Municipios en crisis: menos recursos y más demanda social

En el informe, la FAM sostiene que los municipios son el "primer mostrador de la democracia", ya que es allí donde el impacto de las variables macroeconómicas se traduce en problemas concretos: caída del consumo, dificultades productivas, presión sobre los sistemas de salud y un fuerte aumento de la demanda social.

Según detallaron, el escenario actual combina disminución de recursos, aumento de costos y eliminación de herramientas de acompañamiento productivo, lo que complica seriamente la gestión local. En ese contexto, remarcaron la necesidad de una respuesta federal y articulada para sostener el entramado social.

Fuerte caída de ingresos y cuestionamientos al uso de fondos

Uno de los ejes centrales del reclamo es la situación fiscal de los municipios. El documento advierte una caída del 11% en la coparticipación federal en los primeros meses del año, que se suma a retrocesos acumulados en 2024 y 2025.

Además, los intendentes cuestionaron el uso de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), al considerar que se distribuyen de manera discrecional, y reclamaron que se asignen con criterios similares a la coparticipación.

También señalaron que el Gobierno nacional recaudó 3,5 billones de pesos por el Impuesto a los Combustibles, sin que esos fondos se destinen a bajar el precio de la nafta o el gasoil ni a financiar obras viales. A esto se suma la falta de transferencias vinculadas al transporte y el impacto del aumento del gasoil en el sostenimiento del servicio público.

Impacto productivo: cierre de empresas y caída del consumo

El documento también describe un escenario económico adverso, con caída de la producción industrial y cierre de más de 22 mil empresas en todo el país. Según los municipios, la apertura de importaciones y el aumento de tarifas afectaron directamente a las pymes y a las economías regionales.

En paralelo, advirtieron que el turismo atraviesa una de sus peores temporadas en dos décadas, mientras que la desaparición de herramientas de apoyo a emprendedores profundiza la crisis del sector productivo.

Emergencia social: crece la demanda de alimentos y la precarización

En el plano social, los intendentes alertaron por indicadores críticos. Señalaron que la demanda de alimentos y asistencia social aumentó un 100%, en un contexto donde -según denunciaron- no se registran envíos de ayuda alimentaria por parte del Gobierno nacional.

El informe también advierte sobre dificultades en el acceso a medicamentos para jubilados, recortes en pensiones por discapacidad y un deterioro general de las condiciones de vida. "La presión sobre los municipios como primer nivel de contención es creciente", remarcaron.

Un escenario crítico y el pedido de medidas urgentes

En el cierre del documento, la FAM planteó una serie de medidas, entre ellas la revisión del esquema de coparticipación, la normalización del envío de fondos nacionales, la restitución de subsidios, el fortalecimiento de políticas para pymes y la garantía de acceso a alimentos y medicamentos.

Además, propusieron la creación de una mesa de trabajo permanente entre el Ministerio de Economía y los municipios.

Los intendentes advirtieron que el contexto actual podría derivar en una crisis aún más profunda. Como ejemplo, señalaron la reaparición del trueque en plazas de distintas ciudades, donde familias intercambian bienes básicos para poder alimentarse.

"No podemos permitir que a nuestros vecinos les falte un plato de comida", concluyeron, al subrayar la urgencia de implementar medidas que garanticen condiciones mínimas de bienestar y sostengan el funcionamiento de los gobiernos locales.