Intendentes evalúan denunciar a Luis Caputo por el manejo de fondos para infraestructura

Tras una masiva movilización al Ministerio de Economía, la Federación Argentina de Municipios (FAM) analiza avanzar con una denuncia judicial contra el ministro Luis Caputo por presunta malversación de caudales públicos. La decisión se encuentra en estudio junto a sus asesores letrados y podría concretarse en los próximos días si no hay una convocatoria oficial para discutir la normalización del flujo de fondos que, según denuncian, el Gobierno retiene de manera indebida.

El reclamo de los intendentes se apoya en lo establecido por la ley 23.966, modificada por la ley 27.430, que determina la asignación específica de un porcentaje del Impuesto a los Combustibles al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte. Según la normativa, hasta un 20% de esos recursos puede destinarse al sistema ferroviario, mientras que el resto debe invertirse en obras viales, tal como establece el decreto 976/2001. Sin embargo, desde la FAM sostienen que estos fondos no están siendo utilizados conforme a lo previsto.

De acuerdo con estimaciones de los equipos técnicos de la entidad, durante el último año se recaudaron alrededor de 3,5 billones de pesos para el fideicomiso. De ese total, una porción mayoritaria debía destinarse al mantenimiento y desarrollo de rutas, lo que implicaba transferencias por unos 2,25 billones de pesos a Vialidad. No obstante, aseguran que solo se giraron cerca de 1,2 billones, lo que deja una diferencia significativa que, según plantean, habría sido redirigida a otros fines.

En ese marco, los jefes comunales advierten sobre el impacto directo de esta situación en la infraestructura vial y en la vida cotidiana de millones de argentinos. También cuestionan que los recursos no se utilicen para obras ni para aliviar el costo de los combustibles, y señalan que existirían indicios de que parte de esos fondos fueron canalizados hacia el circuito financiero.

La discusión se dio en una reunión realizada en la sede de la FAM, que nuclea a más de 500 intendentes de todo el país, con participación de dirigentes de distintos espacios políticos. El encuentro fue encabezado por el titular de la entidad e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y concluyó con la advertencia de avanzar en el frente judicial si no hay una respuesta urgente del Gobierno nacional.

En paralelo, el documento presentado en el Ministerio de Economía señala que, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, el Estado nacional recaudó 1,5 billones de pesos por el Impuesto a los Combustibles sin que esos recursos se destinen a obras o a políticas que impacten en el precio final de la nafta y el gasoil.

Finalmente, desde la FAM insistieron en la necesidad de abrir una instancia de diálogo para abordar la situación, aunque advirtieron que, ante la falta de respuestas, no descartan avanzar con la denuncia. Según plantearon, el objetivo es garantizar que los fondos lleguen a su destino y permitan mejorar la infraestructura y las condiciones de vida en los municipios.