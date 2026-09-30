"Intentan disciplinarnos": el descargo de Máximo Kirchner tras ser demorado en un control policial

El diputado de Unión por la Patria Máximo Kirchner fue demorado este miércoles durante un control policial en San Luis por trasladarse en una camioneta con pedido de secuestro en la causa Hotesur.

El control vehícular se realizó en el puesto limítrofe Justo Daract, cuando el legislador estaba a bordo de una Honda CR-V.

Se activó un alerta del Anillo Federal Digital por un pedido de secuestro y tras las verificaciones correspondientes, las autoridades retiraron el vehículo.

El descargo de Máximo Kirchner

Tras el episodio, el diputado habló sobre el procedimiento y afirmó: "Siguen intentando disciplinarnos".

"Como cada vez que recorro el país, hoy me subí al auto modelo 2007 que uso habitualmente para ir a San Juan a una serie de actividades con compañeras y compañeros", comenzó el comunicado.

A su vez, apuntó que "todos estos años" circuló con el vehículo "por la Ciudad de Buenos Aires y autopistas bonaerenses sin problema".

"Después de casi dos horas de estar demorado en la ruta, junto a las personas que me acompañaban, nos avisaron que podíamos seguir viaje", resaltó.