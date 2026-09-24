Investigan el patrimonio de María Belén Agudiez tras su paso por el Estado

La Justicia puso bajo la lupa la evolución patrimonial de María Belén Agudiez, exsubsecretaria de Planificación General, luego de detectarse un crecimiento extraordinario en sus declaraciones juradas tras su desempeño en la función pública.

Los peritajes preliminares revelaron que la exfuncionaria ingresó a la administración estatal con un patrimonio declarado de 43 mil pesos y culminó su gestión acumulando bienes, inmuebles y activos valuados en varios millones de pesos.

El expediente busca determinar la legalidad de la evolución de su fortuna y el posible delito de enriquecimiento ilícito.

Inconsistencias en la evolución patrimonial

El análisis contable de las presentaciones patrimoniales expuso severas inconsistencias entre los ingresos percibidos en su cargo oficial y la adquisición de propiedades, vehículos de alta gama y depósitos bancarios.

Las autoridades judiciales investigan si los activos declarados guardan correlación con las remuneraciones fijadas por el Estado para su nivel jerárquico.

Entre los aspectos centrales examinados en el marco de la causa judicial se destacan:

El salto patrimonial registrado al pasar de una declaración inicial de 43 mil pesos a una cifra multimillonaria.

La adquisición de bienes e inmuebles de elevado valor comercial durante el ejercicio del cargo gubernamental.

La posible utilización de personas interpuestas o allegados para justificar la titularidad de los activos bajo sospecha.

Medidas judiciales y levantamiento del secreto fiscal

La fiscalía interviniente solicitó el levantamiento del secreto bancario y fiscal sobre las cuentas de Agudiez para reconstruir los flujos financieros registrados durante su desempeño como subsecretaria de Planificación General.

Asimismo, el fuero contable avanza en la compulsa de los informes remitidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos.

El avance del proceso judicial podría derivar en citaciones a declaración indagatoria y el dictado de embargos preventivos sobre las propiedades de la exfuncionaria. La investigación procura determinar si existieron irregularidades administrativas y maniobras de ocultamiento de fondos en el ejercicio de la función pública.