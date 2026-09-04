Ex combatiente criticó que el discurso de Milei fue "escrito por Peter Lamelas"

El ex combatiente Ramón Garcés cuestionó el mensaje que brindó por cadena nacional el presidente Javier Milei sobre el tema Islas Malvinas. "Lo que escuchamos fue el lanzamiento de campaña para la reelección con un discurso escrito por Peter Lamelas", criticó.

En charla con Crónica, el veterano, que operó una batería antiaérea en la Batalla de Darwin en la que derribó a un avión inglés, analizó distintos puntos sobre el discurso del primer mandatario.

Ante la consulta sobre si Argentina está más cerca de recuperar las Islas Malvinas, Garcés fue contundente: "Por supuesto que no es así. Lo que escuchamos ayer fue el lanzamiento de campaña para la reelección con un discurso escrito por Peter Lamelas y dando unas noticias que no la cree nadie, porque desde su primer día de campaña a la presidencia decía el presidente Milei que no había plata. Y ahora de un día para el otro hay más dinero para una base naval, para comprar equipamiento de guerra y sabiendo que hasta hace muy pocos días este los cuadros militares empezaron a retirarse de las fuerzas ya que los sueldos son miserables, con una obra social que está vaciada.

Y luego añadió: "De un día para el otro nos encontramos que hay dinero. ¿De dónde? ¿Quién la pone esa plata? Está muy claro que Estados Unidos está trabajando fuertemente para seguir tomando toda la Patagonia como lo viene haciendo desde el primer día del gobierno del presidente Milei".

Críticas a Milei y pedido a los legisladores

Otra de las consultas que se le realizó al ex combatiente, es cuál es el "verdadero Milei", si el actual o el que ponderaba a Margaret Thatcher, a lo que Garcés indicó que "siempre es el que ponderaba a Margaret Thatcher, no hay ninguna duda de eso".

Sostuvo, en este punto, que el Gobierno "está trabajando fuertemente con esa línea que tiene porque uno está observando cómo está colaborando para que Gran Bretaña siga robándose los recursos que nos pertenecen". "Hay que pensar que todo el Atlántico Sur fue declarado una zona de paz y nos encontramos con una base en Malvinas en donde dicen que hay armamento nuclear", alertó.

A continuación, instó a que los legisladores "pidan algún tipo de informe o colaboración a Naciones Unidas para que investiguen qué tipo de armamentos hay en Malvinas, que están custodiando toda esa zona de riquezas que se la están robando, casualmente con más facilidad". "Será porque ayer también los gobiernos de los presidentes de ultraderecha como Milei y el de Chile (José Antonio Kast) acordaron el tema del Estrecho de de Magallanes, entonces ahora hay como una línea recta desde Punta Arenas hasta nuestras Islas Malvinas y no hay que dejar de lado el tema de la Antártida", agregó.

El rol de Estados Unidos

Sobre el rol que está realizando Estados Unidos en esta situación, Garcés argumentó que "puede hacer lo que quiere, ya lo demostró, porque quiere repetir la Doctrina Monroe de 'América para los americanos', y para Estados Unidos los americanos son ellos solos".

"Así como ingresó sin pedir permiso a saquear el petróleo en Venezuela, acá lo hace con permiso y con alegría porque lo está dejando el gobierno del presidente Milei hacer lo que quieran", cuestionó y agregó: "Así que vemos los militares de Estados Unidos caminando por Plaza de Mayo y la gente sacándose fotos. Es todo eso muy triste. Nos llama mucho la atención que que no salgan las federaciones, confederaciones de veteranos de guerra a repudiar todo eso y más que nada los representantes del pueblo", relató.

Un punto que también fue resaltado por Garcés tiene que ver con los intereses geopolíticos en la Antártida, la caducidad de tratados y el rol del gobierno de Milei ante estas potencias: "Preocupa muchísimo porque piensan que las gestiones empiezan y terminan con el gobierno y no, estas son cuestiones de Estado".

Finalmente, consultado sobre cuál es el camino para intentar recuperar la soberanía de las islas y si es necesario negociar o ceder ante potencias, Garcés sentenció: "Eso de ceder lo pongo en duda, negociar sí, tuvimos gobiernos anteriores que trabajaron en buscar consenso internacional, por ejemplo, que nos apoyara el G77 más China, los países del Caribe. Está bueno ahora el tema Brasil, los BRICS en general. Esa cantidad de países que nos apoyaban en Naciones Unidas es por ahí el tema y la negociación en los ámbitos que corresponde y no prácticamente bilateralmente. Si es Argentina-Estados Unidos que hagan lo que lo que quieran porque tienen el poderío económico y militar, eso no sería recuperar sería cambiar de collar".