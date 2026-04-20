Ishii pidió declarar la emergencia alimentaria en la Provincia y reclamó reasignar fondos

El senador provincial de Fuerza Patria Mario Ishii presentó un proyecto para declarar la emergencia alimentaria en todo el territorio bonaerense y llamó al gobernador Axel Kicillof a reasignar recursos con "criterios de estricta prioridad social".

En ese marco, el dirigente planteó que la iniciativa legislativa "tiene por objeto dar respuesta a la profunda crisis social imperante en la Provincia de Buenos Aires" y remarcó que, en contextos de emergencia, la asignación presupuestaria no puede quedar ajena a la realidad.

Ishii, vicepresidente del Senado bonaerense e intendente de José C. Paz en uso de licencia, sostuvo que "garantizar el acceso a la alimentación debe prevalecer por sobre la ejecución de obras o erogaciones que no resultan esenciales o urgentes para la vida cotidiana de la población".

Además, señaló que la readecuación presupuestaria propuesta implica reorientar partidas originalmente destinadas a intervenciones no prioritarias hacia políticas alimentarias directas, en línea con lo que definió como un "mandato ético y constitucional".

"En un contexto donde amplios sectores de la población no logran cubrir sus necesidades básicas, ningún recurso público puede ser asignado sin considerar su impacto social inmediato", afirmó el legislador.

Por último, advirtió que la Provincia atraviesa un escenario de "extrema gravedad social", con un deterioro acelerado de las condiciones de vida que impacta con mayor intensidad en niños, niñas y adolescentes, personas mayores, trabajadores informales y sectores medios en proceso de empobrecimiento. En ese sentido, el proyecto designa al Poder Ejecutivo como autoridad de aplicación para implementar las medidas necesarias.