Isla Malvinas: la Justicia ordenó frenar el proyecto Sea Lion y exigió estudios de impacto ambiental

La Justicia de Río Grande determinó la suspensión de las obras del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en la plataforma continental argentina, a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.

La resolución fue dictada por la jueza federal Mariel Borruto, tras la presentación de una acción preventiva por daño ambiental colectivo por parte del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA).

Las empresas demandadas en la causa son Rockhopper Exploration PLC y Navitas Petroleum Development and Production Limited, a las cuales el tribunal les ordenó abstenerse de iniciar o continuar con el desarrollo del proyecto.

El proyecto Sea Lion está ubicado a 220 kilómetros de las islas Malvinas.

La magistrada aclaró que la medida adoptada posee un carácter cautelar, por lo que remarcó que la decisión judicial "no importa pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las demandadas" ni sobre los planteos de fondo del litigio.

No obstante, el tribunal consideró probados los requisitos exigidos para intervenir de forma preventiva, respaldándose en un informe remitido por la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.

Dicho organismo confirmó que no se inició ningún aviso de proyecto ni se tramitó un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental por parte de las corporaciones petroleras involucradas en la iniciativa.

Para la jueza Borruto, dicha omisión resulta central dado que la legislación vigente exige el cumplimiento de un estudio previo ante cualquier actividad susceptible de generar una degradación sobre el ecosistema.

El fallo judicial detalla que la prohibición alcanza tanto a las tareas de perforación del lecho marino como a la instalación permanente de infraestructura submarina, conductos, sistemas de control, líneas de flujo y estructuras de fondeo.

Asimismo, la suspensión incluye la colocación de unidades flotantes de producción, almacenamiento o descarga de hidrocarburos, así como el desarrollo de obras terrestres y portuarias en Puerto Argentino destinadas a la logística del proyecto.

El alcance restrictivo de la medida se mantendrá vigente hasta tanto las empresas cumplan con el procedimiento de evaluación ambiental ante las autoridades nacionales competentes o hasta que el juzgado dicte nuevas disposiciones.

Otro de los argumentos que figuran en la resolución radica en el peligro de que, mientras se tramita el expediente, las obras avancen pudiendo generar situaciones difíciles de revertir. "El peligro en la demora adquiere especial intensidad cuando se procura prevenir un daño ambiental", sostuvo Borruto y añadió: "El riesgo no es hipotético ni remoto".

Por otro lado, Borruto aclaró que "la pretensión aquí deducida no se agota en una controversia técnico-ambiental", porque a su vez involucra la defensa de la soberanía nacional, que calificó como "bien colectivo indivisible" e interés federal.

En el caso del CECIM, la jueza destacó que entre sus objetivos se encuentra la defensa de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Por último, la resolución intima a Rockhopper y Navitas a presentar en un plazo de diez días una declaración jurada detallada sobre el estado actual de las obras, su estructura societaria, financiamiento y los planes de contingencia ante derrames.