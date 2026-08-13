Islas Malvinas: kelpers debaten por un megaproyecto de salmonicultura

Un proyecto de salmonicultura industrial impulsado en las Islas Malvinas generó una profunda división entre sus 3.500 habitantes, quienes impulsan un referéndum para decidir su implementación.

La propuesta de la empresa Unity Marine -asociación entre la pesquera local Fortuna y la firma danesa F-land ApS- prevé desarrollar la actividad en 16 puntos costeros, lo que despertó severas objeciones sobre el impacto en el ecosistema marino.

Según expuso el diario The Guardian, las consecuencias ambientales podrían ser significativas en una zona que alberga especies como krill, calamares, mamíferos marinos y pingüinos.

En el plano económico, una evaluación oficial estimó que una producción anual de 30 mil toneladas aportaría 35 millones de libras y crearía 133 puestos de trabajo.

Cuestionamientos ecológicos y pedido de consulta popular

Frente a la consulta pública convocada por el gobierno isleño hasta el 30 de octubre, la organización Salmon Free Falklands (SFF) exige la realización de un plebiscito por desconfiar de los informes presentados.

La integrante de la entidad Sally Poncet advirtió que los estudios utilizan datos no verificados de la propia empresa y alertó por los residuos de la actividad.

En la misma línea, la asesora Louise Cherrie señaló que la capacidad de carga del ecosistema no fue determinada mediante procesos científicos rigurosos.

Respuesta oficial y antecedentes del conflicto

Ante las críticas de los residentes, el Poder Ejecutivo local rechazó los cuestionamientos y sostuvo que el organismo "ni defiende ni se opone a la salmonicultura".

Las autoridades aclararon que la documentación divulgada busca fomentar la discusión comunitaria y no constituye una habilitación definitiva para el desarrollo industrial.

El debate incluyó exposiciones de consultores canadienses reseñadas por el periódico Penguin News, quienes admitieron la necesidad de estudios específicos en la zona.

El conflicto cuenta además con un antecedente de 2022, cuando la Justicia dejó sin efecto un rechazo inicial del gobierno local y dio paso al proceso de participación ciudadana en marcha.