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Martes, 15 de septiembre de 2026

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RESPUESTA

Islas Malvinas: Reino Unido respaldó a las petroleras denunciadas y desafió las sanciones de Argentina

El gobierno británico ratificó su apoyo a las empresas que operan en las islas y desconoció la jurisdicción legal argentina.

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El gobierno del Reino Unido respaldó de forma oficial a las empresas petroleras que desarrollan actividades de exploración hidrocarburífera en las Islas Malvinas, desafiando las sanciones impuestas por el Gobierno argentino

La postura británica responde al endurecimiento de las medidas legales anunciadas por la administración de Javier Milei, las cuales buscan inhabilitar comercialmente a las compañías y directivos que operen en el archipiélago sin autorización.

Rechazo a las sanciones e inmunidad para las operadoras

Las autoridades británicas rechazaron los apercibimientos judiciales y administrativos impulsados desde Buenos Aires, argumentando que las leyes locales carecen de validez en el territorio insular.

Desde la administración británica sostuvieron la legalidad de los proyectos energéticos y garantizaron la protección diplomática a las firmas privadas involucradas en la extracción de recursos naturales en la Cuenca Malvinas Norte.

Tensión diplomática por el proyecto Sea Lion

La disputa escaló tras la confirmación de nuevas denuncias penales e inhabilitaciones para acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al yacimiento de Vaca Muerta.

El foco del conflicto se concentra en el proyecto offshore Sea Lion, donde los consorcios internacionales prevén iniciar la extracción formal de crudo, consolidando un escenario de creciente tensión bilateral en el Atlántico Sur.

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