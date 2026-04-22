Javier Milei abre la Casa Rosada al poderoso inversor tecnológico Peter Thiel

Ya de regreso en el país tras su gira por Israel, el presidente Javier Milei volverá a abrir este jueves las puertas de la Casa Rosada al poderoso empresario, Peter Thiel, un influyente inversor tecnológico vinculado al universo libertario de Silicon Valley, del que también emergieron figuras como Elon Musk.

El Presidente de la Nación recibirá en su despacho de Balcarce 50 a las 14 a una figura clave del epicentro de la innovación tecnológica en Occidente y de alto perfil global. Entre sus aciertos se lo conoce como cofundador de PayPal y Palantir e inversor inicial en Facebook.

Thiel mantuvo conversaciones en los últimos días con la primera plana de La Libertad Avanza -por ejemplo con el asesor presidencial Santiago Caputo- y realizará su segunda visita a la Rosada para una charla y foto con Milei, con quien comparte una mirada política internacional.

Quién es Peter Thiel y su vínculo con Donald Trump

En el gobierno de Milei hay expectativa por intereses mutuos orientados al avance de la inteligencia artificial (IA) y del big data en el país. Thiel mantiene una posición relevante en esas áreas ya que es un impulsor de empresas de datos y financiador de startups del sector.

Fue uno de los primeros aportantes a OpenAI en su etapa inicial y es cofundador y presidente de Palantir Technologies, una compañía dedicada al procesamiento de grandes volúmenes de información y al desarrollo de plataformas utilizadas por organismos estatales, áreas de defensa y grandes empresas para tareas de inteligencia, gestión y toma de decisiones.

Peter Thiel con Donald Trump.

Thiel -de origen germano-estadounidense- ostenta un cercano vínculo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con su vice, JD Vance.

En tanto, Palantir sostiene acuerdos comerciales con el Departamento de Defensa de Estados Unidos y con distintas agencias federales, a las que provee sistemas de inteligencia, soluciones logísticas, plataformas de análisis de datos y aplicaciones de inteligencia artificial orientadas al área militar, según informan agencias de noticias estadounidenses.

Javier Milei se reúne con Peter Thiel en la Casa Rosada

Al confirmarse la reunión con Milei, el embajador de la Argentina en los Estados Unidos, Alejandro "Alec" Oxenford, destacó que se trata de su segundo ingreso a la Casa Rosada para ver al Jefe de Estado.

El embajador compartió en la red social X: "La visita a la Argentina de Peter Thiel, uno de los entrepreneurs y pensadores de mayor impacto global, me recordó su primera visita a la Casa Rosada en mayo de 2024 en la que nos reunimos con el Presidente Milei. En aquel entonces me dijo algo que me impactó: las ideas de Javier Milei no solo son relevantes para la Argentina sino para el futuro del mundo".

Además del vínculo empresario con magnates como Musk, Thiel es identificado dentro del ecosistema tecnológico por su cercanía con corrientes libertarias.

Javier Milei y Elon Musk en 2024.

Thiel en 2009 publicó el ensayo The Education of a Libertarian, donde escribió la frase: "La libertad y la democracia ya no son compatibles". En ese ensayo, planteó que la expansión del Estado y determinados cambios en los sistemas democráticos limitaban lo que definía como libertad individual, especialmente en el plano económico.

"Desde 1920, el enorme aumento de beneficiarios de la asistencia social y la extensión del derecho al voto a las mujeres han convertido la noción de 'democracia capitalista' en una contradicción en sí misma", escribió Thiel.