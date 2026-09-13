Javier Milei activa la campaña en Buenos Aires y reúne al Congreso

El presidente Javier Milei iniciará esta semana una recorrida de campaña en la provincia de Buenos Aires y encabezará un encuentro clave en la Casa Rosada con senadores y diputados oficialistas.

La estrategia política del espacio apunta a consolidar territorialmente a La Libertad Avanza en el principal distrito electoral del país y, al mismo tiempo, alinear la tropa parlamentaria frente a las iniciativas prioritarias que ingresarán al Congreso de la Nación.

Desembarco territorial en Bahía Blanca con foco en el RIGI

El mandatario nacional compartirá una actividad en el municipio de Bahía Blanca junto al jefe de Gabinete y precandidato a gobernador, Diego Santilli.

La elección del territorio busca potenciar los proyectos de inversión adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en los sectores energético y petroquímico, en un distrito clave de la sexta sección electoral que cuenta con importantes emprendimientos de Pampa Energía, Compañía Mega y Transportadora Gas del Sur (TGS).

La incursión bonaerense forma parte del despliegue federal del jefe de Estado tras sus recientes visitas a las provincias de Santa Fe y Misiones.

Desde la conducción de la fuerza oficialista consideran fundamental lograr un desempeño competitivo en el territorio bonaerense, un padrón electoral de más de 14 millones de votantes que representa cerca del 37% del total nacional.

Agenda legislativa y masterclass sobre el Presupuesto 2027

De manera paralela a las actividades de territorio, el titular del Ejecutivo mantendrá una reunión de Gabinete con la participación del canciller Pablo Quirno, el ministro de Defensa Carlos Presti y la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva.

Durante el encuentro definirán el envío a la Cámara de Diputados del proyecto de ley enfocado en la causa de soberanía sobre las Islas Malvinas, el cual incluye un endurecimiento del régimen de sanciones para las empresas que operen de forma ilegal en el archipiélago.

Por la tarde, el mandatario nacional brindará una capacitación técnica dirigida a los legisladores de La Libertad Avanza sobre los ejes centrales del Presupuesto 2027, cuyo proyecto debe ser presentado ante el Parlamento.

La nómina de iniciativas prioritarias del oficialismo para el tramo final del período de sesiones ordinarias contempla también la reforma electoral para la eliminación de las PASO, el proyecto de Inocencia Fiscal II, la modificación de la carta orgánica del Banco Central y la ley de zonas frías.