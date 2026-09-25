Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 25 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
ES OFICIAL

Javier Milei retomó su agenda en el país tras su viaje a Estados Unidos: detalles de las próximas jornadas

El Presidente regresó a Buenos Aires para encabezar reuniones de Gabinete, avanzar con proyectos legislativos y ultimar los detalles de su próxima gira a Francia.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

El presidente Javier Milei retornó este viernes a la Argentina tras concluir su gira oficial por Estados Unidos, donde participó de la Asamblea General de las Naciones Unidas

El jefe de Estado aterrizó a las 9:27 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y se instaló en la Quinta de Olivos para retomar la gestión del Gobierno nacional.

Entrevista internacional y reunión de Gabinete

Durante la tarde de este viernes, el mandatario prevé trasladarse a la Casa Rosada para grabar una entrevista periodística con un medio de comunicación de Francia. La actividad en la sede gubernamental replica la modalidad empleada antes de su partida al exterior.

El esquema de trabajo contempla encabezar el próximo lunes una nueva reunión de Gabinete con sus ministros. La cita de equipo se realizará luego de la suspensión del encuentro semanal por los preparativos del mensaje brindado en el foro multilateral de Nueva York.

Agenda legislativa y preparativos para la gira a París

El Poder Ejecutivo trabaja en el seguimiento de iniciativas clave, tras la media sanción de las modificaciones al régimen de zonas frías y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El paquete prioritario incluye proyectos sobre defensa de la soberanía nacional, reforma electoral y los cambios para la designación de autoridades en el Banco Central de la República Argentina.

En el frente externo, el Presidente prepara un nuevo viaje internacional hacia París para participar de la Argentina Week, programada entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. La comitiva oficial incluirá a mandatarios provinciales como Marcelo Orrego, Alfredo Cornejo, Ignacio Torres, Claudio Vidal, Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck, Gustavo Sáenz, Raúl Jalil, Carlos Sadir, Martín Llaryora, Leandro Zdero, Juan Pablo Valdés y Rogelio Frigerio.

Esta nota habla de:
1
Cuánto cobraría de aguinaldo en diciembre un jubilado de la mínima
MIRÁ

Cuánto cobraría de aguinaldo en diciembre un jubilado de la mínima

2
Muerte del hijo de Cindy Crawford, Presley Gerber: qué determinó la autopsia y la hipótesis judicial
TRISTEZA

Muerte del hijo de Cindy Crawford, Presley Gerber: qué determinó la autopsia y la hipótesis judicial

3
ANSES paga hasta $383.800 en octubre a quienes se quedaron sin trabajo: ¿Cómo solicitar el beneficio?
RESPALDO

ANSES paga hasta $383.800 en octubre a quienes se quedaron sin trabajo: ¿Cómo solicitar el beneficio?

4
Jubilados con DNI de 0 a 9 ya tienen fechas de cobro en octubre
ANSES

Jubilados con DNI de 0 a 9 ya tienen fechas de cobro en octubre

5
Murió Oscar "Negro" González Oro, una voz emblemática de la radio argentina
TENÍA 74 AÑOS

Murió Oscar "Negro" González Oro, una voz emblemática de la radio argentina