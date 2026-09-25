Javier Milei retomó su agenda en el país tras su viaje a Estados Unidos: detalles de las próximas jornadas

El presidente Javier Milei retornó este viernes a la Argentina tras concluir su gira oficial por Estados Unidos, donde participó de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El jefe de Estado aterrizó a las 9:27 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y se instaló en la Quinta de Olivos para retomar la gestión del Gobierno nacional.

Entrevista internacional y reunión de Gabinete

Durante la tarde de este viernes, el mandatario prevé trasladarse a la Casa Rosada para grabar una entrevista periodística con un medio de comunicación de Francia. La actividad en la sede gubernamental replica la modalidad empleada antes de su partida al exterior.

El esquema de trabajo contempla encabezar el próximo lunes una nueva reunión de Gabinete con sus ministros. La cita de equipo se realizará luego de la suspensión del encuentro semanal por los preparativos del mensaje brindado en el foro multilateral de Nueva York.

Agenda legislativa y preparativos para la gira a París

El Poder Ejecutivo trabaja en el seguimiento de iniciativas clave, tras la media sanción de las modificaciones al régimen de zonas frías y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El paquete prioritario incluye proyectos sobre defensa de la soberanía nacional, reforma electoral y los cambios para la designación de autoridades en el Banco Central de la República Argentina.

En el frente externo, el Presidente prepara un nuevo viaje internacional hacia París para participar de la Argentina Week, programada entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. La comitiva oficial incluirá a mandatarios provinciales como Marcelo Orrego, Alfredo Cornejo, Ignacio Torres, Claudio Vidal, Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck, Gustavo Sáenz, Raúl Jalil, Carlos Sadir, Martín Llaryora, Leandro Zdero, Juan Pablo Valdés y Rogelio Frigerio.