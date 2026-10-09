Javier Milei autorizó la salida de tropas y tanques a Brasil con un DNU

El Gobierno nacional autorizó la salida de personal y medios militares del territorio nacional para participar en el ejercicio combinado "Arandú 2026", que se desarrollará en la República Federativa de Brasil entre el 10 y el 17 de octubre.

La decisión se formalizó a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1157/2026, firmado por el presidente Javier Milei en acuerdo general de ministros y publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Las actividades operativas se llevarán a cabo en el campo de instrucción Barão de São Borja, localizado en la ciudad brasileña de Rosario do Sul, con el objetivo de profundizar la integración militar entre ambas naciones.

Despliegue de efectivos, blindados y presupuesto





De acuerdo con el anexo adjunto a la norma oficial, la comitiva argentina estará integrada por un máximo de 405 efectivos y hasta 99 vehículos militares.

Entre el equipamiento asignado se destacan diez Tanques Argentinos Medianos (TAM) y ocho vehículos de combate de transporte de personal 8x8. Por su parte, las Fuerzas Armadas de Brasil aportarán una dotación de hasta 1.100 militares.

La operatoria demandará una erogación estimada en $247.928.911. Según precisa la resolución, los fondos requeridos se financiarán con las partidas presupuestarias asignadas al Estado Mayor General del Ejército dentro del área del Ministerio de Defensa.

Los fundamentos del DNU y la demora en el Congreso





Al justificar el recurso al decreto de necesidad y urgencia, el Ejecutivo argumentó que el proyecto de ley que autoriza la entrada y salida de tropas extranjeras y nacionales para el período comprendido entre septiembre de 2026 y agosto de 2027 aún no obtuvo tratamiento en la Cámara de Diputados.

Frente a esa demora en el Poder Legislativo, el Gobierno sostuvo en los fundamentos del texto oficial que la "situación excepcional impedía seguir el trámite legislativo ordinario" para cumplir con los plazos de los compromisos internacionales asumidos.

El decreto entró en vigencia de forma inmediata con su publicación y se dispuso dar cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, órgano encargado de revisar la validez de los DNU.

Objetivos tácticos y simulacro de campo





El ejercicio "Arandú 2026" busca consolidar la cooperación bilateral y establecer procedimientos doctrinarios comunes para que las unidades de ambos países puedan operar de manera integrada. La instrucción abarca a fuerzas aerotransportadas, aeromóviles, de operaciones especiales, blindadas y de aviación del Ejército.

Tropas del Ejército Argentino y del Ejército Brasileño en un ejercicio en el campo de instrucción General Ávalos en 2023.

Durante la realización de las maniobras, se planteará una hipótesis táctica orientada a la protección de objetivos estratégicos.

Las acciones en el terreno permitirán corroborar los planes operativos ensayados previamente mediante simulación durante 2025, e incluirán el desplazamiento de vehículos blindados, lanzamientos de paracaidistas, operaciones de asalto aéreo y adiestramiento con actividades diurnas y nocturnas.



