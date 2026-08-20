Javier Milei en el Consejo de las Américas: "Puedo coincidir con que me odien, yo me odio a mí mismo, pero hablar de crecimiento a 'dos velocidades' es ignorancia"

Luego de los ministros que pasaron por el Consejo de las Américas, los empresarios escucharon el discurso del presidente, Javier Milei. "El consumo privado está en máximos históricos, igual que el PBI y las exportaciones", dijo al celebrar la baja de la inflación y advirtió: "Puedo coincidir con que me odien, yo me odio a mí mismo, pero hablar de crecimiento a 'dos velocidades' es ignorancia".

El mandatario estuvo a cargo del cierre de la jornada organizada por Americas Society / Council of the Americas (AS/COA) en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

"Sigo depositando mi confianza en los argentinos que no quieren volver al pasado y convertirse en Cuba", deslizó en clave electoral el líder de La Libertad Avanza durante la hora que duró su presentación.

"Prometí déficit cero, inocencia fiscal, acuerdo con Unión Europea, reforma laboral, Ley de Glaciares, baja de la edad de imputabilidad y lo cumplí", sostuvo ante los ejecutivos. "Hicimos reformas que ni la dictadura pudo hacer", subrayó.

Javier Milei en el Consejo de las Américas 2026.

"Frente a la precariedad intelectual, las encuestas berretas, la ignorancia y la mala intención la primer respuesta es primero los datos", centró su defensa del modelo económico con las luces bien bajas en el salón del Hotel Alvear.

"La inflación arrancó con cero y voy a hacer un recital"

Sobre la tasa de inflación, sostuvo: "Vamos a ver cómo venimos con la inflación. Néstor Kirchner, Cristina Kirchner la aceleraron. Mauricio Macri la duplicó. Alberto Fernández la incrementó un 292%. Nosotros la bajamos 85%".

"Dije que si en agosto la mayorista arrancaba con cero iba a ser un recital, así que haré eso para celebrarlo, voy a tener que buscar tiempo para ensayar", compartió sobre el último dato del Indec sobre "la que se adelanta a la minorista", que dio 0,8%.

Además, "dije que sabía cómo hacer crecer la economía y está creciendo. En 2024 crecimos 10% a pesar del ajuste y en 2025 a pesar del intento de golpe de Estado tratando de pudrir la calle, la complicidad de empresauros y medios de comunicación, la Argentina creció el 4%". "Vaya que sí estamos haciendo grande la Argentina nuevamente", afirmó y hubo aplausos.

"Uno diría entonces porqué tanto ensañamiento, parte por abstinencia de sobres, parte porque me odien. Puedo llegar a coincidir con que me odien, yo me odio a mí mismo, pero más allá de eso está esta imbecibilidad, la ignorancia, esto de hablar del crecimiento a 'dos velocidades'", marcó y dió tono de burla a "dos velocidades".

Fue en clara referencia a los análisis de coyuntura sobre cómo la energía, la minería y el agro muestran mejoras pero otros sectores productivos muestran retracción, como industria, comercio y mas.

Acusó: "Es de una precariedad intelectual grosera. Es por no entender como son los procesos de crecimiento. Veníamos de la decadencia".

"El proceso de crecimiento no es armónico. Así como desaparecen empresas, aparecen otras y eso sucede porque cambiaron las condiciones de la economía. Se produce una reasignación de recursos", aclaró.

"Si no se adaptan, quiebran", dijo en referencia a industriales y los de "los tubos". "¿Qué es esa envidia exacerbada a quienes se ganan el dinero honestamente?", preguntó el Jefe de Estado sobre los que invierten en energía. "Hay que ser muy imbéciles para decir que estamos invirtiendo en sectores que no generan trabajo", remató y acusó a los que lo critican de "castigar la creación de valor".

"No aumentó el desempleo ni bajaron los salarios. Si yo dije que iba a reducir el Estado, ¿qué pasó con el salario del empleo público? Cayó. Vamos, no seamos hipócritas", le pidió al público en el Alvear.

En ese marco, Milei admitió que "la foto es horrible, pero la película sigue siendo la mejor de la historia argentina".

"Mi mandato es bajar la inflación y hacer crecer la economía"

"Mi mandato es bajar la inflación y hacer crecer la economía", aseguró en el Consejo de las Américas y continuó: "Nuestra estrategia de crecimiento se basa en tres pilares: los rendimientos crecientes (lo que hace "El Coloso" Federico Sturzenegger, gracias, desde el Ministerio de Desregulación). Somos liberales. La eficiencia se garantiza con el derecho a la vida, la propiedad, la libertad. Los impuestos son la forma más violeta de alterar la propiedad, la otra es regularla".

En este punto del discurso, el Presidente volvió a criticar la "ley de alquileres" que fijaba contratos cada tres años como mínimo, con indexación anual.

Sturzenegger recibió el respaldo de Milei una vez más.

El respaldo de Milei a Sturzengger fue explícito: "Días atrás me explotaba el teléfono con quejas. Cuando ustedes vean a chorros, corruptos criticando a Federico, sepan que voy a continuar como estamos".

"Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes"

"También tiene importancia lo que pase en el mercado de trabajo, estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes, hoy la Argentina no llega a una tasa de crecimiento de la población y de natalidad que permita la reposición. Por la tanto, esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre también nos está costando caro en términos de crecimiento y ni les cuento en términos del sistema previsional", reflexionó Milei.

"La batalla no es económica, es moral. Me pregunto si queremos ser una sociedad de inmorales o vamos a respetar la propiedad, la vida, los contratos y a abrazar los valores de occidente, judeocristianos. Vamos a tomar medidas que son justas y la contracara de eso es progreso y bienestar", concluyó.