Javier Milei cierra su tercera visita oficial a Israel y regresa al país
El Presidente de la Nación asistirá este martes a la ceremonia por el 78º Día de la Independencia israelí y podría repetir su paso por el Muro de los Lamentos, según figura en la agenda oficial.
En su tercera visita oficial a Israel, el presidente de la Nación, Javier Milei, se convertirá este martes en el primer mandatario extranjero en encender una de las doce antorchas en la ceremonia por el 78° Día de la Independencia en el Monte Herzl.
Desatada la guerra con Irán, Milei recibió elogios y un agradecimiento por el apoyo del primer ministro, Benjamín Netanyahu.
Además de la ceremonia, Milei podría visitar una vez más el Muro de los Lamentos. Podría ser su última actividad antes de regresar al país, según marca la agenda oficial que difundió Presidencia.
Javier Milei será invitado de honor de Israel
Tras aterrizar en el Tel Aviv el último domingo, Milei se trasladó directamente a Jerusalén para realizar su primera actividad oficial: una visita al histórico Muro de los Lamentos, uno de los lugares más sagrados del judaísmo.
El itinerario oficial figura que el mandatario nacional podría repetir su paso por el Muro este martes, aunque se aclara que la actividad está "a confirmar".
El Presidente y su comitiva llegarán el miércoles a las 10 al Aeropuerto de Ezeiza de la ciudad de Buenos Aires.
Qué dijo Netanyahu de Javier Milei en Israel
El primer ministro Netanyahu escribió a la llegada del presidente argentino: "Bienvenido a Israel, bienvenido a Jerusalén, mi amigo, Presidente de Argentina Javier Milei, un gran amigo del Estado de Israel. Israel y Argentina están juntas, más fuertes que nunca".
Luego, el mandatario nacional anunció que habrá vuelos directos de Buenos Aires a Tel Aviv, en tanto que reiteró su voluntad de llevar la embajada de Argentina a Jerusalén.