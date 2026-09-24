Milei cierra su gira por Nueva York: reunión con Netanyahu y discurso en un foro

El presidente Javier Milei encabezará este jueves a las 13 su última actividad confirmada en el marco de su gira internacional por Estados Unidos: una disertación ante los miembros de The Economic Club of New York, uno de los foros empresariales y financieros más tradicionales del ámbito de esa ciudad. Antes de esa presentación, mantendrá una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Cabe mencionar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no le concedió al líder conservador israelí un encuentro en Nueva York, mientras que el mandatario argentino extendió su gira para reunirse con él.

Se aguarda que Milei analice con Netanyahu la crisis en Medio Oriente, y aún no se sabe si incluirá en la agenda de la bilateral la situación de la compañía israelí Navitas Petroleum en la exploración petrolera de las Islas Malvinas.

Milei en un foro económico de Nueva York





Por otra parte, durante el mencionado foro, el jefe de Estado buscará brindar un detalle ante los ejecutivos y el mundo financiero del programa económico que aplica desde su llegada a la Casa Rosada, el cual, desde su visión, facilita las posibilidades de inversión en el país.

La presentación se alinea con el mensaje que brindó este miércoles durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde el mandatario pidió a los empresarios que inviertan en la Argentina, con especial foco en la materia energética.

Al resaltar el valor estratégico del yacimiento hidrocarburífero en su tercer discurso ante el plenario del organismo internacional, el mandatario sostuvo: "Al sector energético mundial quiero decirle que Vaca Muerta es una oportunidad histórica con potencial para ser una de las grandes protagonistas energéticas de las próximas décadas". En ese mismo sentido, solicitó directamente: "vengan, inviertan, desarróllenla. Háganlo con nosotros".

Sin embargo, el Presidente precisó que la convocatoria no abarca a las compañías vinculadas al desarrollo de recursos en las Islas Malvinas. Al respecto, aseguró que "esta invitación tiene un límite", afirmó que "no seremos indiferentes frente a quienes explotan recursos bajo ocupación externa ilegal" y remarcó que "la posición argentina está tomada".

Tras concluir su presentación en The Economic Club of New York, Milei emprenderá el regreso a la Argentina.

El vuelo de retorno está programado para las 21, mientras que el arribo a la Aeroestación Militar Aeroparque está estimado para el viernes 25 a las 8:30.