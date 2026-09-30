¡EN VIVO! Javier Milei expone de forma virtual en el Coloquio de IDEA

El presidente Javier Milei participará de manera virtual en la jornada inaugural del 62° Coloquio de IDEA, llevado a cabo en la ciudad de Mar del Plata.

El jefe de Estado intervendrá a distancia en el cierre del primer bloque del foro empresarial desde París, donde se encuentra encabezando la comitiva oficial de la Argentina Week para promocionar oportunidades de inversión en territorio nacional.