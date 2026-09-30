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Miércoles, 30 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
DISCURSO

¡EN VIVO! Javier Milei expone de forma virtual en el Coloquio de IDEA

El Presidente cerrará el bloque de la primera jornada desde Francia, donde encabeza la gira internacional Argentina Week para atraer inversiones globales.

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El presidente Javier Milei participará de manera virtual en la jornada inaugural del 62° Coloquio de IDEA, llevado a cabo en la ciudad de Mar del Plata

El jefe de Estado intervendrá a distancia en el cierre del primer bloque del foro empresarial desde París, donde se encuentra encabezando la comitiva oficial de la Argentina Week para promocionar oportunidades de inversión en territorio nacional.

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