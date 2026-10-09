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Viernes, 9 de octubre de 2026

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Javier Milei cruzó a la oposición: "El socialismo se apropia de causas nobles para justificar curros indefendibles"

El presidente afirmó que "no defienden causas, defienden cajas" en un largo posteo en su cuenta de X.

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El presidente Javier Milei cuestionó lo que denominó la "estafa de las banderas nobles" y consideró que "no defienden causas, defienden cajas", en un mensaje dirigido a la oposición.

"El socialismo tiene un mecanismo perverso que repite sistemáticamente en toda América Latina: se apropia de causas nobles para justificar curros indefendibles", afirmó el mandatario.

En ese sentido, el jefe de Estado siguió: "Primero elige una causa moralmente atendible. Los discapacitados, los jubilados, la universidad pública. Después, en nombre de esa causa, exige cada vez más gasto público, crea estructuras burocráticas gigantescas y administra cajas multimillonarias sin controles ni transparencia".

"¿Y qué pasa cuando alguien llega y se anima a preguntar dónde está la plata? ¿Cuando alguien pretende auditar esas cajas? Aparece el chantaje moral", resaltó Milei.

"No muestran los números. No rinden cuentas. No explican nada. Te acusan de estar en contra de los discapacitados, de los jubilados o de la educación. Porque el objetivo no es discutir cómo ayudar a quienes mas lo necesitan. El objetivo es que nadie se atreva a mostrar su negocio. Y cuando finalmente se abren las cajas, aparece lo de siempre: intermediarios, estructuras militantes, privilegios y curros financiados con el dinero de los pagadores de impuestos", considera en su mensaje.

Y concluye: "Siempre el mismo mecanismo. Siempre el mismo chantaje. Siempre los mismos beneficiarios. Y siempre las mismas víctimas: los que verdaderamente necesitan ayuda y los argentinos de bien que pagan la fiesta. No defienden derechos, defienden cajas".

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