Javier Milei destacó la frase de Donald Trump sobre Malvinas: "Pasó algo muy fuerte"

El presidente de la Nación, Javier Milei, se manifestó luego de los dichos de su par estadounidense, Donald Trump, quien ayer se mostró dispuesto a revisar la postura histórica de Washington respecto a la soberanía de las Islas Malvinas.

"Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos", describió el jefe de Estado argentino durante una entrevista radial con El Observador, donde anticipó que el reclamo por la soberanía de las Malvinas sería tratado en la reunión de Gabinete de esta jornada.

Como bien se informó, Trump afirmó ante periodistas en el Salón Oval que su gobierno no descarta evaluar su postura sobre el archipiélago del Atlántico Sur, administrado por el Reino Unido pero reclamado por Argentina.

"Siempre reviso cada posición. Es solo una de muchas", es la frase que expresó el mandatario estadounidense cuando fue consultado al respecto. Históricamente, Washington sostuvo una posición de neutralidad en el conflicto de soberanía desde la guerra de 1982, sin tomar partido por ninguno de los dos países.

La semana pasada, el diario británico The Telegraph reveló que Estados Unidos, a través de funcionarios del Pentágono, había amenazado a Gran Bretaña con cambiar su posicionamiento sobre las Malvinas en caso de que el gobierno del primer ministro Andy Burnham no aumentara el gasto en Defensa.

"Tenemos que hacer los deberes"

Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Pablo Quirno, se había pronunciado frente a las declaraciones del líder republicano: "El tema Malvinas es muy claro. Las Malvinas están en el centro del corazón de cada argentino".

"Es una obligación y una responsabilidad para nosotros mantener vivo el reclamo sobre la soberanía", señaló el funcionario nacional en una entrevista y consideró: "De la misma manera que cuando hicimos el plan de gobierno no podíamos depender de nadie, en este caso es lo mismo: tenemos que hacer los deberes para aumentar nuestras chances de que el reclamo legítimo que tiene Argentina sobre la soberanía sea escuchado".

"Tenemos que tener acciones de la diplomacia más concreta y mejores instrumentos para defendernos de situaciones que hoy son situaciones unilaterales del Reino Unido con respecto a la explotación de nuestros recursos. Son nuestros", completó Quirno ante Infobae.