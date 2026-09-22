Milei en Nueva York: la agenda completa y las claves de su discurso ante la ONU

El presidente Javier Milei iniciará este martes una intensa agenda oficial y académica en la ciudad estadounidense de Nueva York, en el marco de su participación en la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Desde el Gobierno libertario confirmaron varios encuentros de alto nivel diplomático y trascendieron los puntos claves de su discurso.

El punto central de la gira internacional tendrá lugar el miércoles a las 12, cuando brindará su discurso ante la ONU. Para esta tercera participación en el foro global, el jefe de Estado habría redactado una exposición estructurada en tres ejes principales: la causa Malvinas, severas críticas a la intromisión del organismo supranacional y una marcada postura a favor del avance de la Inteligencia Artificial.

Cronograma de actividades y reuniones de Javier Milei en Nueva York

Al filo de su partida a Nueva York, el Gobierno confirmó una importante ampliación en la agenda oficial del mandatario, ya que sumó su participación en una cumbre multilateral con su par de Estados Unidos, Donald Trump, una reunión bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y un encuentro a solas con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

Respecto a la agenda del propio Trump en la ciudad neoyorquina, resta confirmarse si mantendrá o no una reunión bilateral con el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham.

Martes:

A las 16 (hora argentina) disertará en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah , donde será galardonado con el premio "Ohev Yisrael".

, donde será galardonado con el premio "Ohev Yisrael". A las 19 mantendrá un encuentro con Roberto Salinas, economista liberal y director de Atlas Network para América Latina. A las 20:30 se reunirá con el académico Xavier Sala i Martín.

Miércoles:

A las 12 brindará su discurso principal ante el Debate General de la ONU.

A las 15 asistirá a la cumbre del "Escudo de las Américas" donde compartirá la foto oficial junto al líder republicano y otros jefes de Estado aliados de la región, sin descartar por completo gestiones paralelas para un contacto bilateral.

donde compartirá la foto oficial junto al líder republicano y otros jefes de Estado aliados de la región, sin descartar por completo gestiones paralelas para un contacto bilateral. A las 16 expondrá en la conferencia "Western Values, Economic Freedom & Strategic Security" , organizada por la Fundación Federalismo y Libertad junto al International Republican Institute (IRI).

, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad junto al International Republican Institute (IRI). A las 18 encabeza una mesa de trabajo con Susan Segal (titular de Americas Society/Consejo de las Américas) y empresarios internacionales.

(titular de Americas Society/Consejo de las Américas) y empresarios internacionales. A las 19:30 se reunirá con el Rabino Simón Jacobson .

. A las 19:55 mantendrá el mano a mano cerrado con Marco Rubio .

. Asimismo, dentro del cronograma del día está confirmada la reunión bilateral con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Jueves:

A las 13 disertará ante los miembros de The Economic Club of New York.

A las 21 emprenderá el vuelo de regreso hacia la Argentina.

Viernes 25:

Arribo programado a la Aeroestación Militar Aeroparque a las 8:30.

Javier Milei vuelve a hablar en la Asamblea General de la ONU este miércoles al mediodía.

Los tres ejes de la intervención presidencial

Respecto al, una postura que cobra especial centralidad tras las medidas impulsadas por el Ejecutivo a partir de la cadena nacional del 3 de septiembre.

Allí el jefe de Estado argentino sostendrá que los isleños no poseen derecho a la autodeterminación y señalará la invalidez de los referendos en el archipiélago, exigiendo que la ONU evite acciones unilaterales británicas como el proyecto petrolero Sea Lion.

Como segundo pilar, se aguarda que Milei vuelva a apuntar contra la ONU y su injerencia en la política local de cada país. Cabe recordar que en su debut de 2024 definió a la entidad como un "Leviatán de múltiples tentáculos" enfocado en "decidir no sólo qué debe hacer cada Estado-Nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo".

En esa oportunidad, el líder de La Libertad Avanza había tildado a la Agenda 2030 como un programa "de corte socialista" que transformó al foro de "una organización que perseguía la paz; a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros, sobre un sinfín de temas, que hacen a la vida del hombre en sociedad".

Por último, mientras el sector tecnológico debate los riesgos de la Inteligencia Artificial, el mandatario defenderá su avance sin regulaciones estatales, compartiendo una mirada afín con Donald Trump.

Sobre esta materia, recuperará la posición que manifestó en enero durante el Foro de Davos: "Lo más responsable que pueden hacer los Estados respecto al tema es dejar de fastidiar a quienes están creando un mundo mejor". "Todos los temores asociados a escenarios distópicos son una tontería", había manifestado.