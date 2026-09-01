Javier Milei encabeza una nueva reunión de Gabinete y Karina Milei lidera la Mesa Política

El presidente Javier Milei encabezará este martes desde las 10 una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada para coordinar cuestiones clave de gestión. Entre varios temas, podría tratarse la problemática por los niveles de mora. En el encuentro no estará el ministro de Economía, Luis Caputo, quien viajó a los Estados Unidos para una cumbre del G20.

En el oficialismo aseguran que los indicadores de deuda de los argentinos registran una merma en los números, que habían alcanzado su pico, y sostienen que la tendencia empezaría a revertirse.

En la convocatoria del pasado lunes, el Presidente habló del tema, rechazó que los indicadores configuren una situación de crisis y pidió a sus funcionarios y legisladores que defiendan el programa económico.

Durante el encuentro se espera que traten la postura del Gobierno de cara a la agenda de exposiciones en la cumbre "Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas", organizada por el Archbridge Institute, Libertad y Progreso y Reason, donde el propio mandatario brindará el discurso de cierre.

Por su parte, desde las 13, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, conducirá la Mesa Política semanal del oficialismo. El encuentro reunirá a la plana mayor de la Libertad Avanza y dirigentes aliados para debatir el proyecto de reforma electoral centrado en la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), además del armado partidario de cara a las elecciones 2027.

En esa reunión estratégica, funcionarios libertarios y referentes provenientes del macrismo reanudarán las conversaciones sobre las condiciones del acuerdo político y las estrategias de negociación electoral con el PRO.

Asimismo, los dirigentes evaluarán los consensos para acelerar el tratamiento de la agenda legislativa en el Congreso de la Nación, tras la reciente aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en la Cámara de Diputados.

Otro de los puntos destacados del temario será la organización y logística vinculada a la visita del Papa León XIV a la Argentina, programada para el mes de noviembre.

Cabe recordar que la mesa de discusión se da luego de que Karina Milei mantuviera este lunes una reunión en Casa Rosada con autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina, en un clima marcado por la reciente advertencia de la Iglesia sobre el endeudamiento de las familias.



