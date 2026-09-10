Javier Milei encabezará mañana el acto oficial por el Día del Maestro en la sede de Educación

Por el 11 de septiembre, Día del Maestro, el presidente de la Nación, Javier Milei, encabezará un acto a las 11 en la sede de la secretaría de Educación. Tras la visita a varios colegios y universidades privadas a lo largo de su mandato, por primera vez estará para esta fecha en el Palacio Sarmiento, más conocido como Palacio Pizzurno.

Fuentes de Presidencia confirmaron a cronica.com.ar que Milei dará un discurso ante alumnos y docentes invitados en el edificio público que es considerado monumento histórico y funciona como Biblioteca Nacional de Maestros. No podrá acceder la prensa.

En 2025, el mismo encuentro oficial fue encabezado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Desde que Educación dejó de ser ministerio y quedó integrado a esa cartera, se encuentra a cargo de Carlos Torrendell.

El Presidente no registra visitas a escuelas o universidades públicas desde su llegada a la Casa Rosada, por lo cual el acto anunciado con menos de 24 horas de anticipación por fuentes oficiales configura toda una novedad en la agenda acostumbrada para esta fecha por el mandatario nacional.

Javier Milei semanas atrás en el colegio privado ORT.

El 11 de septiembre se conmemora a Domingo Faustino Sarmiento, fallecido ese día del 1888 y recordado desde entonces como el "padre del aula" por su determinante impulso a la educación pública, laica y gratuita en el país.

En su memoria, se celebra cada año en esta fecha el Día del Maestro, pues durante su presidencia, Sarmiento fundó alrededor de 800 escuelas en todo el país, según los registros históricos.

Javier Milei y la educación pública

El líder de La Libertad Avanza ha tenido más bien una postura crítica de las instituciones educativas solventadas por el Estado, al señalarlas como centros de "adoctrinamiento". En su primer 11 de septiembre como Presidente, en 2024, inauguró el ciclo lectivo en el colegio privado donde estudió en su niñez.

"Nosotros somos el primer país en el mundo que desarrolla un Ministerio de Capital Humano donde el concepto de la asistencia social es que deje de darle el pescado a la gente para enseñarle a pescar, crear individuos libres para que se puedan autosustentar", planteó ante los alumnos del Instituto Cardenal Copello una escuela de gestión privada con aporte estatal, ubicada en el barrio porteño de Villa Devoto.

Javier Milei el 11 de septiembre de 2024.

Ese mismo primer 11 de septiembre Milei tuvo novedades en el Congreso Nacional, donde la Cámara de Diputados confirmó su veto a la ley de movilidad jubilatoria. El rechazo presidencial fue justificado como un defensa del "equilibrio fiscal" y del "déficit cero" en el gasto estatal. Los legisladores propios y aliados/ dialoguistas recibieron la calificación de "héroes" por parte de Milei.

El 11 de septiembre del 2025, con mismos fundamentos y en la previa del triunfo electoral en las legislativas nacionales de octubre para el partido violeta, Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario que había aprobado el Congreso para actualizar el presupuesto de las universidades públicas y recomponer los salarios docentes.

La medida se judicializó y concluyó con un revés para la postura de Milei que quedó obligado a aplicar los fondos que fija la ley. En junio de este año la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificaron una medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo Nacional a cumplirla de manera inmediata.

Los reclamos sindicales de la universidad pública continúan.

Según se comunicó luego oficialmente desde Capital Humano, se avanzó con el cumplimiento de los compromisos presupuestarios del sistema universitario nacional y de las transferencias a los hospitales universitarios y la vigencia del acta paritaria firmada el 10 de junio con los gremios docentes y no docentes. Fue en la antesala de otro paro nacional.

Las organizaciones sindicales todavía reclaman la aplicación integral de la Ley 27.795 y sostienen que siguen pendientes obligaciones vinculadas a la recomposición salarial, las becas estudiantiles y las partidas para hospitales universitarios.