Javier Milei encabezará un acto por el Día del Maestro tras los resultados de las pruebas PISA

El presidente Javier Milei encabezará este viernes el acto oficial con motivo de la conmemoración del Día del Maestro. Durante la jornada, el jefe de Estado brindará un discurso dirigido a docentes y estudiantes en la Biblioteca Nacional de Maestros, ubicada en el Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación.

La actividad oficial está programada para comenzar a las 11 y con esta presentación, el Ejecutivo busca retomar la iniciativa institucional en el calendario educativo y fijar la postura del Gobierno respecto al rol docente y el rumbo de las políticas públicas para el sector.

La presentación del mandatario nacional se produce en un contexto atravesado por el debate en torno a la gestión del sistema de enseñanza y las condiciones del sector educativo.

En primer lugar, la actividad tiene lugar tras la difusión de los resultados de las pruebas PISA, que expusieron un retroceso en las tres áreas evaluadas a nivel nacional:

Ciencias: Argentina obtuvo 393 puntos (una caída de 13 puntos respecto a la edición 2022).

Lectura: Alcanzó 389 puntos (12 puntos menos que en 2022).

Matemática: Se registraron 367 puntos (una baja de 11 puntos frente a la medición anterior).

A su vez, el discurso del Presidente se dará luego de la polémica generada el pasado 27 de agosto durante su exposición ante alumnos de la escuela secundaria ORT.

Aquella intervención derivó en denuncias penales por parte de sectores de la oposición, que acusaron al mandatario de incurrir en presunto proselitismo e incitación al odio político en un ámbito escolar.

En ese encuentro con estudiantes, el jefe de Estado apuntó contra el trabajo de la prensa, advirtió sobre "el populismo y la demagogia de nuestros adversarios políticos" y reiteró sus formulaciones teóricas acerca del supuesto origen "satánico" del marxismo.

Frente a este panorama, la intervención del Presidente en la sede de la Secretaría de Educación genera expectativa por el mensaje que transmitirá formalmente a la comunidad educativa.



