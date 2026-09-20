Milei parte el lunes a la noche a Nueva York: expectativa por el discurso sobre Malvinas y los movimientos de Trump

Mientras la mesa política se queda a batallar para eliminar las PASO, el presidente de la Nación, Javier Milei, encara una cargada agenda en el exterior: pasará tres días en Nueva York, con eje en el discurso en la ONU por Malvinas y posible encuentro con Donald Trump; viajará a París antes de que termine septiembre.

Partirá en la noche del lunes, a las 23 hacia los Estados Unidos para participar en el Debate General de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Será su viaje número 19 en lo que va del mandato al país gobernado por su socio en la Casa Blanca.

El discurso será el miércoles a las 12 (hora argentina) y la expectativa sobre qué dirá Milei en el atril (tantas veces cuestionado por el líder libertario) respecto a la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas crece desde los anuncios que realizó en cadena nacional, con el endurecimiento de sanciones económicas a empresas extranjeras que exploten los recursos naturales de las islas sin autorización de la Argentina, por ejemplo.

En sus presentaciones anteriores, el mandatario nacional mantuvo el reclamo aunque de forma escueta y formal. La Casa Rosada trabajó en las últimas semanas en el texto que leerá el líder de La Libertad Avanza con su renovada mirada sobre el reclamo a Reino Unido.

Será clave si de esa disertación en Naciones Unidas surge el pedido de respaldo a los Estados Unidos. Milei aseguró que Trump está revisando la posición histórica de neutralidad cuando le habló al país desde el Salón Blanco, por lo que parte de la atención estará en ese punto.

Milei y Trump en Nueva York.

Por su parte, se sabe que el presidente de los Estados Unidos prevé un encuentro, todavía no confirmado, con el primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, en el marco de la ONU. Se sabe que los representantes de los países que han mantenido a lo largo de los años una estricta sociedad geopolítica están en plena tensión y en la Rosada apuestan a que eso juegue a favor del reclamo argentino de soberanía.

Mientras Trump define si se reúne con el británico en Nueva York, hará lo mismo sobre Milei. Fuentes del gobierno nacional no confirmaron ni desmintieron en la previa que exista una posibilidad de bilateral entre Milei y su par estadounidense. En viajes anteriores de Milei a la ONU existieron intercambios breves casi espontáneos que le valieron al líder de La Libertad Avanza fotos clave, por lo que nada se descarta.

Milei mira con atención cada movimiento de Trump. Por Malvinas y también porque el conductor de la potencia del norte occidental está muy cerca de afrontar las urnas de medio término, lo que definirá si su cuota de poder se ensancha o se agiganta de cara al 2027, cuando en la Argentina el partido violeta apuesta a la reelección.

Agenda completa de Milei en Nueva York

Milei llega a Nueva York el martes a las 9.30 (hora argentina). El arribo será al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Por la tarde de ese mismo día, a las 16, dará un discurso en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah y entrega del premio "Ohev Yisrael".

A las 19 mantendrá un encuentro con el señor Roberto Salinas. Y a las 20.30 otro con el economista estadounidense Xavier Sala i Martín.

El miércoles hablará en la ONU y las 16 será su segunda disertación del día en la conferencia "Western Values, Economic Freedom & Strategic Security", organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, con el acompañamiento institucional del International Republican Institute (IRI).

Para las 18, tendrá una reunión con grandes empresarios, socios de Americas Society/Consejo de las Américas. Participa la titular Susan Segal y una mesa de entre 12 y 15 empresarios. Luego, tendrá un encuentro con el Rabino Simón Jacobson.

El jueves Milei dará otro discurso en The Economic Club of New York. A las 21 regresa hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Milei retornará a la Aeroestación Militar Aeroparque el viernes por la mañana. Permanecerá en el país hasta el miércoles 30 cuando emprenderá un nuevo viaje a Francia por la "Argentina Week" en París.

Karina Milei define si viaja a Estados Unidos

Entre las prioridades de La Libertad Avanza está definir su estrategia de cara al 2027, la cual dependen en gran parte de la estrategia legislativa y de conseguir la eliminación de las PASO, según el diagnóstico de la mesa política de Milei, por eso es probable que "El Jefe" del partido violeta y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no viaje en esta oportunidad a los Estados Unidos, algo poco habitual ya que con raras excepciones no integra la comitiva.

Entre los alfiles de Milei buscan negociar con aliados y dialoguistas que el calendario electoral incluya primarias, una parada previa a las generales que pueda alterar a los mercados financieros. Principalmente, apuestan a que el peronismo opositor férreo pueda partirse si no cuenta con la opción de elegir un candidato en las urnas.

El debate por la Ley de Reforma Política (conocida como reforma electoral) comenzará en paralelo con la partida de Milei a Nueva York. Antes, encabezará una reunión de Gabinete en la Casa Rosada, con el mismo objetivo que las anteriores: ratificar el rumbo económico de ajuste y motosierra a los ministros, por si tienen alguna duda.

En medio de la colorida interna en la primera plana violeta, como así también, de estas definiciones centrales para el futuro en las urnas del Presidente, su hermana se quedará probablemente en el país.