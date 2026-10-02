Javier Milei expone ante el Foro Económico de París

El presidente Javier Milei brinda un discurso este viernes ante el Foro Económico de París tras recibir el premio al "economista más influyente". "Tenemos el desafío de enlazar la coyuntura con el largo plazo", subrayó el líder de La Libertad Avanza, que más tarde participará del cierre de la Argentina Week.

"Es una tarea que es bastante ingrata (ser Presidente) en la cual uno debe enfrentar todo tipo de circunstancias, tiene que tomar un montón de costos, tiene que soportar mentiras, calumnias, injurias que manchen el buen nombre y honor, el propio y el de la propia familia", manifestó el mandatario al comienzo de su discurso.

En esa línea, el economista aseguró: "También hay un elemento por el cual vale la pena hacerlo que es que uno está escribiendo una página de la historia, pero cuando aparecen estos momentos la 'utilidad' se incrementa sustancialmente".

Allí elogió al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien definió como "el arquitecto del milagro", y repasó que el primer mes de gestión hicieron una "reducción del gasto público del 30%" y pusieron "las cuentas en orden desde el primer día",

En ese punto, el jefe de Estado destacó "haber logrado el equilibrio fiscal y haber persistido en esa política a lo largo de lo que llevamos de mandato". "Les doy mi palabra de que mientras que yo ocupe la silla eléctrica que es la presidencia argentina el equilibrio fiscal seguirá existiendo", prometió.





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