Milei reclamó a Reino Unido reanudar las negociaciones por Malvinas y trató a la ONU de "inútil que alimenta a una casta de parásitos"

En Nueva York, el presidente de la Nación Javier Milei brindó el tercer discurso de su mandato ante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Este año, se concentró en el reclamo sobre la soberanía de Malvinas. Criticó al organismo por "inútil" y reclamó al Reino Unido retomar las negociaciones. No hubo pedido a Estados Unidos para que abandone su posición de neutralidad.

La ONU está integrada por 193 países. En 1965, con la Resolución 2065 reconoció oficialmente la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, punto de partida de la Cuestión Malvinas a nivel internacional.

En la previa del discurso de Milei la expectativa giró alrededor de dos ejes: la decisión del líder de La Libertad Avanza de abordar esta vez con profundidad el reclamo histórico y la posibilidad, sugerida por cadena nacional semanas atrás, de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tuviera un pronunciamiento a favor de la Argentina.

Trump no dio por ahora indicios al respecto, más bien lo contrario con la reunión bilateral que le concedió al primer ministro británico, Andy Burnham, en Nueva York. El premier aseguró que hablaron de Malvinas.

En ese marco, Milei hizo un fuerte descargo contra la ONU al reconocer su "pacto sagrado original", pero marcar que "esta casa lo rompió y lamentablemente se convirtió en una organización inútil que solo sirve para alimentar a una casta de parásitos, disfrazados de burócratas bien intencionados".

"Malvinas es para nosotros una causa nacional. Repito: Malvinas es para nosotros una causa nacional. Y es también una prueba de la distancia que puede existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden actuar", criticó el Presidente.

Luego, se refirió a las resoluciones favorables a la Argentina en su reclamo de soberanía: "¿De qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario? Y esa resolución queda intacta en los archivos pero impotente frente a la realidad. No faltan palabras ni resoluciones, faltan que tengan consecuencias, porque una institución que no logra que su palabra pese sobre los hechos pierde lo más importante, pierde su autoridad. Bajo esta realidad, quienes siguen las reglas no tienen recompensa alguna por hacerla, mientras que los que incumplen no reciben la menor represalia. Por eso, Malvinas no es solamente una cuestión entre la Argentina y el Reino Unido, también plantea una pregunta acerca de la capacidad de esta organización para hacer valer sus propias resoluciones".

Fue cuando acusó a la ONU: "una organización que se propuso defender la soberanía territorial de sus miembros decidió mirar para el otro lado respecto a la situación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".

Milei denunció a Sea Lion y tildó a la ONU de "impotente"

Sobre la explotación de recursos naturales en territorio argentino y sin autorización, Milei apuntó al proyecto Sea Lion: "avanza hacia la extracción de petróleo en la plataforma continental argentina, correspondiente a la Cuenca Malvina Norte, mediante licencias británicas que la Argentina rechaza por ilegales e ilegítimas", denunció.

Y se preguntó: "¿de qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario y esa resolución queda intacta en los archivos, pero impotente frente a la realidad?".

Luis Caputo y Pablo Quirno en la comitiva argentina en la ONU.

Milei continuó con el reclamo histórico argentino: "Al Reino Unido le reiteramos, una vez más, nuestro llamado a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía, como lo requiere el derecho internacional, y también nuestra invitación a proceder sin demora a intercambiar opiniones con miras a resolver la cuestión relativa a la controversia referida sobre explotación de nuestros recursos naturales".

El Presidente dejó seguido un mensaje para el sector energético mundial al resaltar que "Vaca Muerta es una oportunidad histórica, con potencial para ser una de las grandes protagonistas energéticas de las próximas décadas. Vengan. Inviertan. Desarróllenla. Háganlo con nosotros. Pero esta invitación tiene un límite. No seremos indiferentes frente a quienes exploten recursos bajo ocupación externa ilegal. La posición argentina está tomada. Hoy vengo a decirles que la Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato; va a tomar cartas en el asunto".

La pandemia, la OMS y la inteligencia artificial

El presidente Milei dedicó la otra mitad de su discurso a cuestionar nuevamente el rol de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por, entre otros abordajes, el de la pandemia. También criticó la Agenda 2030, "con la regulación económica, las agendas de género, el extremismo ambiental, y la inmigración descontrolada".

Sobre la inteligencia artificial aportó en la ONU, encadenado a las críticas al organismo y a los que proponen regularla: "Y si por algún momento nos ilusionamos con que la lección estuviera aprendida tras tantos fracasos, la llegada de la Inteligencia artificial nos demuestra lo contrario".

Dijo Milei: "Donde muchos ven una amenaza, nosotros vemos una frontera. La Inteligencia artificial o superinteligencia, como dice el presidente Donald Trump, puede multiplicar nuestra productividad en órdenes de magnitud, que todavía no comprendemos. Trayendo a Adam Smith: la inteligencia artificial será la fábrica de alfileres del siglo XXI, y mucho más. Puede transformar nuestras economías, nuestra medicina, nuestra educación e incluso nuestra forma de gobernar. ¿Eso exige prudencia? Sí. Pero prudencia no significa miedo".