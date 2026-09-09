Javier Milei inauguró el Museo de Granaderos y destacó a San Martín: "No liberó medio continente con discursos"

El presidente Javier Milei encabezó este acto en calidad de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas para inaugurar formalmente el nuevo Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín.

Durante su discurso, el mandatario destacó la trascendencia de saldar deudas históricas con las Fuerzas Armadas y enfatizó el valor simbólico de que los propios granaderos tutelen el sable corvo del Libertador.

El jefe de Estado agradeció el trabajo de la Fundación del Museo Granaderos y celebró la apertura del nuevo espacio histórico, asegurando que "no hay mejor lugar en el mundo para esta invaluable reliquia que bajo la firme tutela de sus queridos soldados, pues son los herederos de quienes pelearon codo a codo con nuestro prócer".

En ese sentido, resaltó la importancia de haber dispuesto un espacio de acceso libre y gratuito para que miles de argentinos puedan conocer la historia de la patria y comprender que el sable corvo "es el símbolo material más poderoso de la Nación argentina".

Durante la ceremonia, el mandatario recorrió las instalaciones que repasan más de dos siglos de historia del regimiento, desde su creación el 16 de marzo de 1812, pasando por el bautismo de fuego en San Lorenzo y la gesta del Cruce de los Andes, hasta la custodia patrimonial de uniformes y documentos originales.

A su vez, remarcó que las declaraciones deben respaldarse con hechos concretos, recordando la figura del prócer: "San Martín no liberó medio continente con discursos, lo hizo con acción efectiva, cruzando la cordillera, con logística, con disciplina y entrenando con mucho esfuerzo un cuerpo militar".

Del mismo modo, el mandatario trazó una analogía con el presente político y comparó la gesta independentista con el actual escenario geopolítico. "Lo hizo también anteponiendo, a veces, sus ideas a las de los propios locales que torcían y operaban en favor de la corona española. Que hoy, en esta causa, lo hacen por los ingleses", manifestó.

"De aquella gesta aprendimos que sin decisión ni ejecución es posible avanzar en nuestras justas luchas. Porque las declaraciones tienen que estar respaldadas por los hechos y las acciones para no ser discursos vacíos, y la soberanía de un país no debe ser un relato dirigido desde un atril, sino que debe ser construida y defendida en distintos ámbitos", insistió.

En el tramo final de su intervención, Milei vinculó el legado sanmartiniano con el coraje de las Fuerzas Armadas a lo largo de la historia y con los desafíos del presente.

"Cuando el General San Martín forjó a sus granaderos a caballo, no solo creó un cuerpo de caballería de élite: esculpió en el alma de esos hombres un código de humildad, coraje y amor a la Patria", concluyó el Presidente antes de cerrar su alocución con el tradicional llamado a que "las fuerzas del cielo nos acompañen y viva la patria".



