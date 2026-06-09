Javier Milei no viaja a Córdoba para los ejercicios militares con tropas de Estados Unidos

El presidente de la Nación, Javier Milei, no viajara finalmente junto al jefe de gabinete, Manuel Adorni, a la provincia de Córdoba para asistir al ejercicio militar conjunto combinado entre la Argentina y los Estados Unidos "Daga Atlántica".

La primera plana del gobierno no se trasladará este miércoles desde Buenos Aires tal cual trascendió de versiones oficiales ya desestimadas por Presidencia, aunque sí formará parte de la practica el ministro de Defensa de la Naccion, Carlos Presti.

El intercambio de técnicas, tácticas y procedimientos empleados por las unidades de operaciones especiales de Argentina y Estados Unidos será otra oportunidad para afianzar el estrecho vinculo con la Casa Blanca a cargo del republicano Donald Trump.

Karina Milei, Carlos Presti, Javier Milei y Manuel Adorni.

La etapa operativa de "Daga Atlántica" desplegará en Córdoba unidades especiales, sistemas de comunicación táctica, aeronaves, drones y tecnología de visión nocturna.

En representación del país participarán unidades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en coordinación con el Comando Conjunto de Operaciones Especiales.

Qué es el ejercicio combinado "Daga Atlántica"

Además de la Guarnición Militar de Córdoba, las maniobras también tienen lugar en la base naval Puerto Belgrano en Punta Alta y la Séptima Brigada Aérea.

Desde el Ministerio de Defensa aseguraron que el objetivo es "consolidar el alistamiento, la interoperabilidad y la integración operativa de nuestras Fuerzas de Operaciones Especiales, fortaleciendo el trabajo conjunto con los Estados Unidos y el intercambio de capacidades en escenarios tácticos reales".

En el decreto 264/2026, publicado en el Boletín Oficial, se indica que "se desarrollará en zonas jurisdiccionales terrestres, aéreas, marítimas y fluviales" de Argentina, entre los días 21 de abril y 12 de junio.