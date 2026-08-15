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Sábado, 15 de agosto de 2026

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AGENDA PRESIDENCIAL

Javier Milei participará de la nueva edición del Council of the Américas

El Presidente confirmó su asistencia al evento que se realizará en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires. Quiénes lo acompañarán.

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El presidente Javier Milei confirmó que la próxima semana asistirá a la nueva edición del Council of the Americas, la tradicional conferencia organizada por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El evento se realizará el jueves 20 de agosto, desde las 8:15, en el Alvear Palace Hotel de la Ciudad de Buenos Aires. Será la tercera participación del mandatario en el Council ya que estuvo en las ediciones de 2024 y 2025.

Quiénes participarán

El encuentro estará encabezado por los anfitriones Natalio Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, y Susan Segal, presidenta y CEO de AS/COA. Se espera la presencia de referentes de los sectores público y privado para debatir sobre las perspectivas políticas y económicas del país.

En tanto, Milei estará acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. También asistirán al evento el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli.

Asimismo, en los próximos días se terminará de definir el cronograma completo de expositores y líderes del sector privado que participarán.

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