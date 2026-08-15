Javier Milei participará de la nueva edición del Council of the Américas

El presidente Javier Milei confirmó que la próxima semana asistirá a la nueva edición del Council of the Americas, la tradicional conferencia organizada por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El evento se realizará el jueves 20 de agosto, desde las 8:15, en el Alvear Palace Hotel de la Ciudad de Buenos Aires. Será la tercera participación del mandatario en el Council ya que estuvo en las ediciones de 2024 y 2025.

Quiénes participarán

El encuentro estará encabezado por los anfitriones Natalio Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, y Susan Segal, presidenta y CEO de AS/COA. Se espera la presencia de referentes de los sectores público y privado para debatir sobre las perspectivas políticas y económicas del país.

En tanto, Milei estará acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. También asistirán al evento el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli.

Asimismo, en los próximos días se terminará de definir el cronograma completo de expositores y líderes del sector privado que participarán.