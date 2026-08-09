Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 10 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
AGENDA

Javier Milei realizará dos viajes a Estados Unidos antes de fin de año

El Presidente participará de un evento conservador en Washington y asistirá a la cumbre del G-20 en Miami.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

El presidente Javier Milei viajará al menos dos veces a Estados Unidos antes de que finalice 2026 ya que tiene previsto participar de un evento conservador en Washington y de la cumbre del G-20 que se llevará a cabo en Miami.

Así lo confirmaron fuentes oficiales que además precisaron que el canciller Pablo Quirno integrará la comitiva presidencial en ambas ocasiones.

Cuáles serán las actividades de Milei en Estados Unidos

El primer evento al que asistirá el líder de La Libertad Avanza se desarrollará el 14 de octubre en Washington. Se trata de una conferencia por el Mes de la Herencia Hispana que reunirá a dirigentes políticos, empresarios, inversores, representantes diplomáticos y referentes de esa comunidad, con una agenda centrada en liderazgo, economía y las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.

La segunda visita confirmada tendrá lugar el 14 y 15 de diciembre en Miami, sede de la cumbre de jefes de Estado del G-20, que será encabezada por el presidente estadounidense Donald Trump.

En la Casa Rosada indicaron que ambos compromisos "están en la agenda" presidencial, aunque evitaron adelantar los detalles de las actividades que Milei mantendrá durante sus viajes.

Asimismo, en septiembre se desarrollará en Nueva York el 81° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El debate general está previsto entre el 22 y el 26 de septiembre.

Esta nota habla de:
1
Casi muere por una grave perforación intestinal, asegura que visitó el infierno y al volver dibujó su aterradora experiencia
RELATO

Casi muere por una grave perforación intestinal, asegura que visitó el infierno y al volver dibujó su aterradora experiencia

2
Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 10 de agosto, según las encuestas
FARÁNDULA

Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 10 de agosto, según las encuestas

3
Línea F del subte: qué barrios conectará y cómo se llamarán las estaciones
DETALLES

Línea F del subte: qué barrios conectará y cómo se llamarán las estaciones

4
Tiene 6 capítulos, está inspirada en una historia real y es la miniserie criminal más vista de Netflix
INTERESANTE

Tiene 6 capítulos, está inspirada en una historia real y es la miniserie criminal más vista de Netflix

5
La opinión de Luis Ventura: balance aprobado por unanimidad
FARÁNDULA

La opinión de Luis Ventura: balance aprobado por unanimidad

Últimas noticias de Javier Milei