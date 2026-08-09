Javier Milei realizará dos viajes a Estados Unidos antes de fin de año

El presidente Javier Milei viajará al menos dos veces a Estados Unidos antes de que finalice 2026 ya que tiene previsto participar de un evento conservador en Washington y de la cumbre del G-20 que se llevará a cabo en Miami.

Así lo confirmaron fuentes oficiales que además precisaron que el canciller Pablo Quirno integrará la comitiva presidencial en ambas ocasiones.

Cuáles serán las actividades de Milei en Estados Unidos

El primer evento al que asistirá el líder de La Libertad Avanza se desarrollará el 14 de octubre en Washington. Se trata de una conferencia por el Mes de la Herencia Hispana que reunirá a dirigentes políticos, empresarios, inversores, representantes diplomáticos y referentes de esa comunidad, con una agenda centrada en liderazgo, economía y las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.

La segunda visita confirmada tendrá lugar el 14 y 15 de diciembre en Miami, sede de la cumbre de jefes de Estado del G-20, que será encabezada por el presidente estadounidense Donald Trump.

En la Casa Rosada indicaron que ambos compromisos "están en la agenda" presidencial, aunque evitaron adelantar los detalles de las actividades que Milei mantendrá durante sus viajes.

Asimismo, en septiembre se desarrollará en Nueva York el 81° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El debate general está previsto entre el 22 y el 26 de septiembre.