Javier Milei recibe a legisladores de LLA con una agenda marcada por Malvinas y el Presupuesto

El presidente Javier Milei convocó para una reunión hoy a diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) con intención de ordenar la estrategia legislativa de los próximos proyectos prioritarios para el Poder Ejecutivo.

El primer mandatario suele reunir a la tropa cuando el Congreso se encuentra próximo a tratar normativas clave para la Casa Rosada, y en esta oportunidad lo hará en la fecha en la que girará el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que ingresará a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con una base sólida de apoyos.

Asimismo, el intercambio programado para la tarde en el Salón Héroes de Malvinas se dará en la víspera de la presentación del Presupuesto, prevista para mañana, también en la Cámara Baja. "La idea es que nos dé una charla conceptual sobre economía. Estilo similar a las últimas", contó un legislador.

La iniciativa apuntará a continuar con el equilibrio fiscal, la consolidación de la estabilidad macroeconómica y la continuidad del proceso de reducción de la inflación.

En Balcarce 50 confirman que ni Milei ni el ministro de Economía, Luis Caputo, irán este año a presentar el Presupuesto. Se espera que sí asista el viceministro de Economía, José Luis Daza.

El debate del Presupuesto se desarrollará mientras la campaña electoral ya comenzó a desplegarse tanto a nivel nacional como en las provincias. Esta situación podría complicar las negociaciones del oficialismo con los gobernadores y los bloques dialoguistas, que comenzarán a priorizar sus propios intereses electorales. Milei recién logró aprobar el Presupuesto el año pasado, durante las sesiones extraordinarias.

El debate comenzará en las próximas semanas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Bertie Benegas Lynch, tras la salida de José Luis Espert. Para encaminar las voluntades tendrá un papel central el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El integrante de la mesa política que se reúne cada martes en la Rosada está a cargo del poroteo.

Para el Gobierno, el desafío inicial será conseguir los 129 votos para tener quórum en un momento complejo, ya que la oposición viene de lograr mayoría para emplazar los proyectos de endeudamiento familiar con mora a comisiones e impulsar el debate en el recinto.

Ese mismo día, el Senado habilitará la discusión por la reforma electoral que se tratará en comisión por instrucción de la jefa de bloque de LLA, Patricia Bullrich.



