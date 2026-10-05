Javier Milei recibió las cartas credenciales de cuatro nuevos embajadores

El presidente Javier Milei recibió este lunes las cartas credenciales de los cuatro nuevos embajadores que fueron acreditados en la República Argentina.

Fueron presentadas las cartas credenciales de Israel, Bélgica, Irlanda y Finlandia.

La presentación de cartas credenciales.

De esta manera, presentaron sus cartas credenciales la Embajadora del Estado de Israel, Ahuva Spieler Reshef; el Embajador del Reino de Bélgica, Christian De Lannoy; la Embajadora de Irlanda, Olive María Hempenstall; y el Embajador de la República de Finlandia, Veikko Roobert Kiljunen.

El mandatario estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno en una ceremonia que se realizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Milei encabezó una reunión de Gabinete

Más temprano, el mandatario encabezó una reunión de Gabinete desde las 10 de la mañana con los ejes puestos en el impacto político y económico de las elecciones en Brasil, y el avance de la agenda legislativa.

La reunión y la presentación de las cartas credenciales se produjo después del viaje de Milei a París, Francia, por el Argentina Week.







