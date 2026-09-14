Javier Milei reunió al Gabinete en la previa del envío del Presupuesto 2027 y se abordó la situación económica

Durante poco más de una hora y media, el presidente Javier Milei mantuvo un encuentro a puertas cerradas con su Gabinete en la Casa Rosada. Ocurre cuando la presentación del Presupuesto 2027 en el Congreso es inminente, se ultima el proyecto sobre Malvinas, se discute la reforma electoral.

"Se abordó la situación económica", puntualizaron igualmente a cronica.com.ar fuentes de Presidencia y revelaron que el jefe de Estado instó a todo el equipo a "cuidar la reputación económica que la Argentina reconstruyó en los últimos años".

Milei reiteró la "suba del salario real" y le pidió a los propios "no dejarse psicopatear por el estatus quo".

Hace rato que el Presidente rechaza las expresiones promedio de sobre que "los trabajadores no llegan a fin de mes"; o "no hay consumo"; o sobre endeudamiento familiar en mora, que la oposición apunta como una problemática masiva. El mandatario rechaza estos planteos en las redes sociales y así lo hizo en la Rosada con sus funcionarios.

Los tres encuentros con el Gabinete de los últimos tres lunes fueron un poco más largos y similares. La solicitud de que "no se dejen pscopatear" ocurre esta vez con los datos recientes del Indec que indican que la pobreza podría haber vuelto a subir.

Según comunicó la Rosada sobre el encuentro de esta mañana, Milei reafirmó que "al populismo no se le gana con populismo", subrayó la importancia de "sostener la baja de la inflación y el crecimiento del salario real, que permitirán que el consumo continúe aumentando".

En este sentido y pese a lo que marcan las recientes encuestas -según informaron fuentes con acceso- se planteó la decisión de profundizar las políticas adoptadas. Por último, se destacó el récord de exportaciones de la Argentina, que este año Economía calcula que podrían superar los 100 mil millones de dólares.

Milei se reunió con el Gabinete.

Milei viene de ratificar el rumbo de ajuste fiscal y monetario en público y en estas reuniones con ministros y sus principales colaboradores en el Salón Eva Perón, por lo que en los pasillos de Balcarce 50 descartan hace rato alivios para trabajadores y jubilados tras tres años de ajuste.

Sobre los anuncios relacionados con Malvinas que el Presidente hizo por cadena nacional, en la reunión de Gabinete se realizó un análisis del avance de la estrategia geopolítica que lleva adelante la Argentina y se reafirmó la decisión de continuar en la misma línea de trabajo, según indicaron oficialmente.

El canciller Pablo Quirno actualizó sobre las denuncias penales y las notificaciones realizadas en los últimos días a distintas empresas.

La Rosada todavía trabaja en el proyecto de ley que esta semana tomará estado parlamentario en la Cámara de Diputados.

Milei se reúne con la tropa de legisladores LLA

Tras la reunión, el mandatario nacional permanece en la Sede de Gobierno, donde esta tarde recibirá a la tropa de legisladores de La Libertad Avanza en la planta baja, en el Salón Héroes de Malvinas.

Junto a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei bajarán lineamientos a diputados y senadores violetas para la defensa de los proyectos que el Poder Ejecutivo enviará pronto, también por los que están a la espera de movimientos, como el Súper RIGI.

Participaron también de la reunión que encabezó Milei en la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), Carlos Presti (Defensa), Mario Lugones (Salud) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

Y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la senadora Patricia Bullrich; y los secretarios María Ibarzabal (Legal y Técnica), Fabián Fernández (Comunicación) y el vocero presidencial, Adrián Ravier.