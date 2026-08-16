Milei cara a cara con el Congreso por el Presupuesto 2027: los desafíos que deberá superar

El presidente Javier Milei presentará el proyecto del Presupuesto 2027, el próximo 15 de septiembre, ante la Cámara de Diputados con el objetivo de defender los principales lineamientos de la gestión económica de La Libertad Avanza.

Se trata de una decisión del espacio oficialista para colocar al mandatario como el principal vocero de la estrategia económica que se repetirá por segunda vez desde que asumió la presidencia.

Milei se había presentado de forma presencial en el Congreso para presentar el presupuesto el 15 de septiembre de 2024, en su primer año de gestión, mientras que para el 2025 optó por comunicarlo mediante una cadena nacional.

Además, está previsto que uno de los focos centrales de la exposición esté relacionado con el equilibrio fiscal como parte de una estrategia que buscarán mantener durante el próximo año en el que se celebrarán las elecciones presidenciales.

Desde La Libertad Avanza esperan que se pueda aprobar este proyecto antes del 2027, aunque tendrán que llevar a cabo una fuerte negociación con los gobernadores, quienes buscarán incluir sus prioridades dentro del proyecto oficialista.

Entre los puntos claves para negociar entre el gobierno y los gobernadores de la oposición estarán la distribución de recursos, las obras y las partidas que estén destinadas a las provincias.

Cuáles son las principales negociaciones de cara a 2027

Desde el oficialismo buscarán lograr los acuerdos necesarios para llevar a cabo la reforma del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal II; para que esto sea posible, evalúan la realización de una sesión en Diputados para el próximo 26 de agosto.

Además, uno de los proyectos más importantes que encabeza Karina Milei consiste en la reforma electoral y la eliminación de las PASO, que consideran una herramienta clave para que el peronismo pueda elegir un candidato de cara a las elecciones presidenciales.

Se estima que, para que se pueda dar la eliminación de las elecciones primarias, desde LLA deberán contar con el apoyo de la oposición dialoguista, entre los que se encuentran representantes del PRO, el radicalismo y el peronismo aliado.