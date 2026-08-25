Javier Milei se reunió con diputados y senadores de La Libertad Avanza en Casa Rosada

Javier Milei se reunió con diputados y senadores de La Libertad Avanza en la previa de una serie de sesiones clave para el oficialismo.

La exposición del mandatario tuvo lugar en el salón Héroe de Malvinas. Entre los presentes estuvieron los referentes parlamentarios del oficialismo en la cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, y del Senado, Patricia Bullrich.

Desde Balcarse 50 señalaron que el Presidente hizo hincapié en la necesidad de defender las ideas de la libertad y evitar caer en planteos populistas, y destacó que el rumbo que lleva adelante el Gobierno es el camino correcto para transformar la Argentina. En ese sentido, reafirmó la consistencia de las políticas implementadas y la importancia de sostenerlas frente a los distintos desafíos políticos y económicos.

La palabra de Milei en torno a la morosidad

Por su parte, se refirió a los cuestionamientos sobre la morosidad y sostuvo que es necesario analizar los datos y las causas detrás de cada situación, sin convertirlas en un problema macroeconómico. Destacó la consistencia de la política fiscal y monetaria y remarcó que la Argentina lleva 27 meses consecutivos de crecimiento.

Además, compartió conceptos desarrollados en sus últimas exposiciones ante el Council of the Americas y la Bolsa de Comercio de Rosario, vinculados con los desafíos económicos y políticos que enfrenta el Gobierno.

Por último, entregó a los legisladores "La economía en una lección", de Henry Hazlitt, y recomendó su lectura para comprender el proceso de reasignación de recursos y las consecuencias de las decisiones económicas.