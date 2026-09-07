Milei reunió al Gabinete: dio detalles del proyecto sobre Malvinas que enviará a Diputados y ratificó el rumbo

En un giro en su rutina habitual, el presidente de la Nación Javier Milei encabezó por tercera semana consecutiva una reunión de gabinete en Casa Rosada. El encuentro con ministros y la primera plana violeta duró poco más de dos horas y abordó el proyecto de ley que ultima sobre Malvinas que ingresará al Congreso por la Cámara de Diputados.

Desde Presidencia comunicaron luego que se hizo "especial énfasis en la cuestión Malvinas, las medidas anunciadas, su impacto mediático y general y se analizaron las variables económicas e indicadores de actividad".

Milei volvió a rechazar un alivio del ajuste: "sería un error y afectaría la reputación construida y los resultados obtenidos".

En el Salón Eva Perón y a puertas cerradas, Milei ratificó el rumbo de la economía e hizo hincapié en los detalles del anuncio hecho por cadena nacional con su renovada postura sobre las islas del Atlántico Sur, a partir de las declaraciones de su par de Estados Unidos, Donald Trump.

Mientras crece la expectativa por el envío al Congreso del proyecto de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que anticipó sobre Malvinas, intercambió hoy más detalles con los titulares de las carteras involucradas (Cancillería, Defensa, Seguridad, Economía), sobre por ejemplo cambios sensibles en el endurecimiento de sanciones a empresas que exploten recursos naturales allí y áreas circundantes.

Anuncios sobre Malvinas por cadena nacional.

Milei se propone avanzar con la creación de un Consejo de Seguridad Nacional (participará del articulado, entre otros, el área de Inteligencia -SIDE-); y realizará una solicitud de facultades delegadas al Congreso "para que el Estado pueda responder con decisiones económicas y diplomáticas", según postuló, entre otros.

La mesa política sumará a Quirno y Presi este martes

En ese marco, en la reunión de Gabinete se habló de la estrategia política para las próximas semanas, cuando Milei y su mesa política se moverán para llevar estos debates al Parlamento cuanto antes.

Así, se determinó que este martes, cuando se reúna esa mesa que encabeza la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli, participarán el canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Defensa, Carlos Presti, "para continuar ordenando los próximos pasos", adelantaron fuentes de la Rosada.

Malvinas es una causa nacional y al abrazarla (más allá del viraje en el discurso presidencial), La Libertad Avanza apuesta a exponer a la oposición peronista férrea que se entusiasma por las encuestas recientes sobre las chances de reelección. En los términos de la Casa Rosada, la banca en el Congreso que rechace sus propuestas sobre Malvinas, estará en contra de los intereses de la Nación.

Malvinas y morosidad, los ejes políticos de la semana

No casualmente, La Libertad Avanza se prepara también para que el modelo económico reciba fuertes cuestionamientos de esos bloques en la Cámara de Diputados esta semana por la situación de mora de las familias endeudadas con bancos y billeteras virtuales.

El miércoles 9 la oposición férrea y parte de la dialoguista buscará de nuevo ostentar mayoría suficiente para el quórum para tratar alivios desde el Estado a la problemática de morosidad de los trabajadores, un asunto desestimado por el gobierno. Desde esos espacios ratificaron esta mañana que su poroteo sigue incluyendo 133 voluntades.

Será una sesión caliente ya que incluirá la prórroga de la ley de emergencia en Discapacidad.

Milei viene de reiterar que no tiene la gravedad que le da la oposición y que es "un tema entre privados" . Fue al ratificar el rumbo económico en sus recientes discursos y de negar flexibilizaciones a la política de ajuste fiscal y monetaria: "No voy a cambiar", advirtió sobre esa gestión.

Gabinete con Milei: asistieron todos los ministros

Es la línea que repitió en la Casa Rosada ante todos los ministros, Karina Milei; el asesor presidencial Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Prensa, Fabián Fernández; entre otros.

En la previa, se especuló con el tratamiento en la reunión con Milei del pronto envío de la ley de Presupuesto 2027 y la reforma electoral que la mesa política activará la semana próxima.

La Rosada no dio detalles al respecto, aunque sí sumó que Milei destacó las 17.155 desregulaciones impulsadas desde el área que conduce Federico Sturzenegger desde el comienzo de la gestión. En este marco, el Ministro presentó detalles de la nueva ley de Mercado de Capitales que se encuentra en elaboración. También, según indicaron fuentes oficiales, se repasaron temas de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva; y Capital Humano, de Sandra Pettovello.