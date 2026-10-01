Javier Milei se reunió con Emmanuel Macron en el Palacio de Elíseo

El presidente Javier Milei mantuvo este jueves una reunión bilateral con su par francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Elíseo. La visita se produjo en el marco del Argentina Week en París.

Milei llegó acompañado por su hermana en un auto negro y fue recibido en las escalinatas por Macron, que estaba acompañado por la primera dama Brigitte Marie - Claude Macron.

El Presidente Javier Milei fue recibido por el Presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. pic.twitter.com/vTBdXboEry — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 1, 2026

El encuentro bilateral con el presidente del país galo alrededor de una hora y media, mientras que el mandatario luego mantenía un encuentro con dirigentes y empresarios de ambos países.

Acompañaron la delegación del presidente argentino el jefe de Gabinete, Diego Santilli, los ministros Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Canciller), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Mario Lugones (Salud) y también el secretario de Medios, Fabián Fernández, y el embajador Ian Sielecki.

La reunión ocurrió después de la exposición del mandatario en la sede de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Más temprano, el presidente junto a Caputo y Quirno mantuvo un encuentro con CEOs del sector hidrocarburos en el marco de Argentina Week, en París.

Participaron el CEO de YPF, Horacio Marín; el Secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González; el CEO de ENI, Claudio Descalzi; y el Ministro de Industria de los Emiratos Árabes Unidos y CEO de ADNOC, Sultan Al Jaber.