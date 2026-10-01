Menú
Seguinos
en vivo
Jueves, 1 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
ENCUENTRO

Javier Milei se reunió con Emmanuel Macron en el Palacio de Elíseo

El mandatario está de visita en Francia en el marco del Argentina Week. Tras la bilateral, Milei mantenía un encuentro con empresarios y dirigentes argentinos y franceses.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

El presidente Javier Milei mantuvo este jueves una reunión bilateral con su par francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Elíseo. La visita se produjo en el marco del Argentina Week en París.

Milei llegó acompañado por su hermana en un auto negro y fue recibido en las escalinatas por Macron, que estaba acompañado por la primera dama Brigitte Marie - Claude Macron.

El encuentro bilateral con el presidente del país galo alrededor de una hora y media, mientras que el mandatario luego mantenía un encuentro con dirigentes y empresarios de ambos países.

Acompañaron la delegación del presidente argentino el jefe de Gabinete, Diego Santilli, los ministros Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Canciller), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Mario Lugones (Salud) y también el secretario de Medios, Fabián Fernández, y el embajador Ian Sielecki.

La reunión ocurrió después de la exposición del mandatario en la sede de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Más temprano, el presidente junto a Caputo y Quirno mantuvo un encuentro con CEOs del sector hidrocarburos en el marco de Argentina Week, en París. 

Javier Milei se reunió con Emmanuel Macron en el Palacio de Elíseo

Participaron el CEO de YPF, Horacio Marín; el Secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González; el CEO de ENI, Claudio Descalzi; y el Ministro de Industria de los Emiratos Árabes Unidos y CEO de ADNOC, Sultan Al Jaber.

Esta nota habla de:
1
Becas Progresar Trabajo: cómo inscribirse para cobrar hasta $420.000 por aprender un oficio
MIRÁ

Becas Progresar Trabajo: cómo inscribirse para cobrar hasta $420.000 por aprender un oficio

2
ANSES cambia el calendario de jubilados por el feriado: así quedan las fechas de cobro de octubre 2026
AJUSTE

ANSES cambia el calendario de jubilados por el feriado: así quedan las fechas de cobro de octubre 2026

3
¿Cobrás menos de $3.209.863? Podés recibir este "plus" de ANSES
CLAVE

¿Cobrás menos de $3.209.863? Podés recibir este "plus" de ANSES

4
Los chats de Maxi Ghione con el escort que lo denunció: reclamos de plata, droga y "No vayas a despertar al diablo"
ESCÁNDALO

Los chats de Maxi Ghione con el escort que lo denunció: reclamos de plata, droga y "No vayas a despertar al diablo"

5
Asesinaron a golpes a una nena de 11 años: creen que además habría sido violada
MACABRO

Asesinaron a golpes a una nena de 11 años: creen que además habría sido violada