Javier Milei se reunió con Mahiques para trabajar en la redacción de un nuevo Código Penal

El presidente Javier Milei se reunió en la Quinta de Olivos con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para avanzar en la redacción del nuevo Código Penal.

La reunión se llevó a cabo esta tarde y contó también con la presencia de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

"Acabo de tener una reunión de trabajo con el Presidente Javier Milei en la que hemos decidido avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal a la altura de los desafíos actuales", expresó Mahiques en su cuenta personal.

En ese sentido, el ministro explicó que, mientras se desarrolla el nuevo proyecto, el Ejecutivo trabajará junto al Congreso de la Nación en una serie de modificaciones parciales, entre las que se destacan el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y la incorporación de nuevas figuras delictivas.

Entre los delitos que se buscarán tipificar o reforzar figuran los vinculados a cuestiones migratorias, las estafas piramidales, las denominadas "viudas negras", salideras y entraderas, motochorros, daño animal, la presencia de armas en cárceles y las picadas ilegales, además de poner el foco en una mayor centralidad de las víctimas dentro del sistema penal.