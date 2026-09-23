Javier Milei se reunió con Marco Rubio y celebraron la "estrecha cooperación" entre Argentina y EE.UU.

El presidente de la Nación, Javier Milei, se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. Desde sus redes sociales, el funcionario estadounidense destacó la "estrecha cooperación" entre ambos países en "temas" de recursos naturales.

"Me complace ver al presidente de Argentina. Nuestra relación bilateral es sólida, y nuestro hemisferio es más seguro gracias a nuestra estrecha cooperación en temas de energía, minerales críticos y agricultura", publicó Rubio en su cuenta oficial de X tras el encuentro.

En la mencionada red social compartió imágenes junto al mandatario argentino y se observa que en la reunión también estuvieron presentes el canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Este encuentro con Rubio ratifica el vínculo estrecho entre Buenos Aires y Washington, sobre todo en materia de energía, minerales críticos y seguridad hemisférica.

En ese sentido, ambos gobiernos anunciarían este miércoles un acuerdo de financiamiento por aproximadamente US$7.000 millones para 2027, destinado en principio al desarrollo de infraestructura y proyectos vinculados con la energía.

Uno de los principales ejes del entendimiento entre ambos países será el desarrollo del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) de YPF, que podría contar con un aporte cercano a los US$6.000 millones del Exim Bank, el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos. En la iniciativa también participan la petrolera italiana Eni y la compañía emiratí XRG.

Anteriormente, como bien se informó, el líder de La Libertad Avanza había participado titular del partido republicano en la sesión extraordinaria del Escudo de las Américas (Shield of the Americas).

Se trata de la iniciativa, creada por la administración de Trump, que tiene como objetivo combatir a los presuntos carteles del narcotráfico que operan en coordinación con China e Irán.

Agenda de Javier Milei en Nueva York

Esta jornada Milei tiene previsto exponer ante la Asamblea General de la ONU al mediodía, donde ratificará los derechos soberanos de Argentina sobre las Islas Malvinas y reclamará al Reino Unido que acepte la vía diplomática para dirimir el conflicto territorial.

Del mismo modo, la gira presidencial en Manhattan incluye exposiciones ante el Club Económico de Nueva York, institución fundada en 1907 que ha recibido a figuras como Winston Churchill y Ronald Reagan, el Consejo de las Américas y la Fundación Federalismo y Libertad.



