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Javier Milei suspendió su viaje a Londres, ocurre en plena tensión con Reino Unido tras anuncios por Malvinas
Así lo confirmaron a cronica.com.ar fuentes de la Casa Rosada.
Si bien figuraba en la agenda oficial para fin de octubre, el presidente de la Nación Javier Milei decidió suspender su viaje a Londres, capital de Reino Unido.
Así lo confirmaron a cronica.com.ar fuentes de la Casa Rosada. La decisión ocurre en plena tensión con Gran Bretaña por los anuncios oficiales sobre el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas.
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