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Jueves, 10 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
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Javier Milei suspendió su viaje a Londres, ocurre en plena tensión con Reino Unido tras anuncios por Malvinas

Así lo confirmaron a cronica.com.ar fuentes de la Casa Rosada.

Florencia Golender
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Si bien figuraba en la agenda oficial para fin de octubre, el presidente de la Nación Javier Milei decidió suspender su viaje a Londres, capital de Reino Unido.

Así lo confirmaron a cronica.com.ar fuentes de la Casa Rosada. La decisión ocurre en plena tensión con Gran Bretaña por los anuncios oficiales sobre el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas.

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