Javier Milei suspendió su viaje a Londres, ocurre en plena tensión con Reino Unido tras anuncios por Malvinas

Si bien figuraba en la agenda oficial para fin de octubre, el presidente de la Nación Javier Milei decidió suspender su viaje a Londres, capital de Reino Unido.

Así lo confirmaron a cronica.com.ar fuentes de la Casa Rosada. La decisión ocurre en plena tensión con Gran Bretaña por los anuncios oficiales sobre el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas.

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