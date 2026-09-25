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Viernes, 25 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
AGENDA

Milei viaja a París para reunirse con Macron y buscar inversiones

El Presidente encabezará una comitiva de gobernadores y empresarios en la "Argentina Week" del 30 de septiembre al 2 de octubre.

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El presidente Javier Milei encabezará una comitiva oficial con destino a Francia entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre para liderar la iniciativa Argentina Week, una misión enfocada en la atracción de capitales internacionales. 

El objetivo central de la gira es mantener una reunión bilateral con su par Emmanuel Macron e impulsar proyectos de inversión en sectores estratégicos del país.

Cumbre bilateral y agenda de negocios en Europa

El encuentro diplomático con el jefe de Estado francés está programado para el 1 de octubre. La agenda oficial buscará consolidar el intercambio bilateral y fomentar debates sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

Las jornadas de trabajo abarcarán reuniones en la Embajada argentina en París y exposiciones ante la OCDE, la Agencia Internacional de Energía y la Cámara Internacional de Comercio

Los ejes de las conversaciones girarán en torno a energía, minería, infraestructura, agro, tecnología e inteligencia artificial.

Respaldo provincial y presencia de grandes corporaciones

La misión contará con una amplia representación de mandatarios provinciales. Confirmaron su participación Marcelo Orrego, Alfredo Cornejo, Ignacio Torres, Claudio Vidal, Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck, Gustavo Sáenz, Raúl Jalil, Carlos Sadir, Martín Llaryora, Leandro Zdero, Juan Pablo Valdés y Rogelio Frigerio.

Por el sector privado argentino asistirán directivos como Horacio Marín, Marcelo Mindlin, Martín Eurnekian, Marcos Bulgheroni, Alejandro Elsztain, Manuel Antelo y Martín Migoya. Del lado europeo participarán ejecutivos de firmas como Total, Glencore, Renault, Dassault, Decathlon, Roche y Louis Dreyfus.

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