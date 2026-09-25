Javier Milei visitó la tumba del Rebe en Nueva York antes de regresar al país

El presidente de la Nación, Javier Milei realizó una visita al Ohel en Queens para rendir homenaje a la tumba del rebe de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson, previa a su partida de Nueva York. El gesto espiritual marcó el cierre formal de su agenda de actividades oficiales desarrollada en los Estados Unidos.

Homenaje espiritual tras la agenda multilateral en la ONU

El jefe de Estado acudió al cementerio de Montefiore junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y miembros de la delegación oficial.

La parada en el santuario judío formó parte de la tradición personal del mandatario para expresar agradecimiento tras concluir sus exposiciones ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Durante la visita ceremonial, el Presidente cumplió con los rituales de lectura de salmos y peticiones en el lugar sagrado, un sitio recurrente en sus giras al exterior antes de emprender compromisos de gestión internacional.

Cierre del viaje en Estados Unidos y retorno a la Argentina

La actividad en el espacio de oración constituyó el punto final de la comitiva en territorio estadounidense, donde mantuvo encuentros con empresarios, representantes de organismos y dirigentes políticos.

Tras la ceremonia espiritual, la delegación argentina encabezada por Javier Milei abordó el avión oficial con destino al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para retomar su agenda de gobierno en Buenos Aires.