Javier Milei visitó una empresa agroindustrial en Bahía Blanca junto a Karina y Santilli

Por tercera vez en Bahía Blanca, el presidente de la Nación, Javier Milei, concretó visitas a empresas de energía y agroindustria que encaran inversiones, una de ellas en el marco del RIGI. Luego seguirá con un encuentro con la militancia de La Libertad Avanza.

El Jefe de Estado llegó esta mañana a la ciudad portuaria acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional y armador bonaerense de La Libertad Avanza Sebastián Pareja.

Acompañaron, además, al Presidente en su recorrida por Bahía Blanca el titular y CEO de YPF, Horacio Marín; el presidente de Pampa Energía, Marcelo Midlin; y el CEO de Mega S.A., Tomás Córdoba.

La primera visita fue a las instalaciones de la Compañía Mega S.A que realizará inversiones a partir de los beneficios y alivios impositivos que ofrece el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). A su vez, Milei sobrevoló los terrenos donde Pampa Energía avanzará en la construcción de la mayor planta de urea de la región.

Desde Presidencia se informó también la segunda parada de Milei y comitiva al predio donde la empresa Louis Dreyfus Company construirá una planta de molienda para el procesamiento de semillas oleaginosas, con una inversión de USD 400 millones, que tendrá una capacidad industrial de hasta 4.000 toneladas por día. En ese caso, la inversión será tradicional, sin RIGI.

Milei, Karina Milei y Santilli en Bahía Blanca.

Según lo comunicado desde la Casa Rosada, se trata de una de las principales comercializadoras y procesadoras de productos agrícolas a nivel mundial, desarrollará el nuevo proyecto de procesamiento de semillas, principalmente de girasol y soja, en un predio de 12 hectáreas adyacente a la terminal portuaria de Bahía Blanca.

La nueva planta se convertirá en una de las instalaciones de molienda de semillas de girasol más grandes del mundo, con una producción estimada de 400 mil toneladas de aceite crudo de girasol y 75 mil toneladas de aceite crudo de soja por año.

La inversión incluye la instalación de modernos equipos diseñados para el procesamiento eficiente de oleaginosas, incluidos sistemas de preparación para limpieza, descascarado, acondicionamiento y laminado

Milei saludará a la militancia violeta en Bahía Blanca

Bahía Blanca es una importante ciudad portuaria que el Presidente ya visitó en dos oportunidades desde el comienzo de su gestión y donde, pese a los ruidos generados en su primera pasada durante el fatal temporal del 2023, conserva una imagen mayormente positiva en las encuestas.

Los armadores del partido violeta se inclinaron entonces porque, además de la actividad oficial, el líder de La Libertad Avanza (LLA) vuelva a mostrarse allí.

Antes de regresar a Buenos Aires, se prevé que Milei salude a la militancia en el hotel del centro de la localidad, Land Plaza.