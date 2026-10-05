Javier Milei volverá a Estados Unidos y compartirá un evento con el hermano de Flávio Bolsonaro

El presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos a tres semanas de su paso por Nueva York. Esta vez será en el marco del Official Hispanic Heritage Gala.

El evento se realizará el próximo miércoles 14 de octubre y Milei será invitado de honor, en un evento que se realizará en el Andrew W. Mellon Auditorium de Washington.

En el mismo coincidirá con Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato del Partido Liberal Flávio Bolsonaro, a quien el mandatario apoya abiertamente en las elecciones de Brasil, que se dirimirán a través de un balotaje entre el mencionado político y Lula Da Silva.

La Official Hispanic Heritage Gala es una ceremonia organizada por Latino Wall Street, una plataforma de educación financiera en español.

Esta actividad reunirá a empresarios, inversores y dirigentes vinculados a la comunidad latina en Washington.

En este evento estará presente Eduardo Bolsonaro, quien en las últimas horas agradeció a Milei por el apoyo en las elecciones y lo tildó de "profeta" por decir que Flávio ganará las elecciones.

%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 El camino hacia la prosperidad comienza en casa. América Latina tiene ante sí la oportunidad histórica de superar el modelo socialista empobrecedor. Tengo la convicción de que, juntos, inauguraremos una verdadera ERA DE ORO para nuestra región, con una firme cooperación en la lucha contra el narcoterrorismo, respeto a la soberanía de nuestras naciones y una economía de mercado justa. Contamos con usted, Presidente @JMilei, y con el querido pueblo argentino para hacer realidad todo el extraordinario potencial de nuestros pueblos y países. — Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) October 5, 2026

"El camino hacia la prosperidad comienza en casa. América Latina tiene ante sí la oportunidad histórica de superar el modelo socialista empobrecedor. Tengo la convicción de que, juntos, inauguraremos una verdadera era de oro para nuestra región, con una firme cooperación en la lucha contra el narcoterrorismo, respeto a la soberanía de nuestras naciones y una economía de mercado justa", destacó en X.