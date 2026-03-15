Javier Milei volvió de España y viajará a Córdoba: se mostrará con Manuel Adorni para respaldarlo

Tras regresar de su gira por Europa, el presidente Javier Milei retomará esta semana su agenda con una actividad en la provincia de Córdoba. El mandatario participará este lunes de un evento en la Bolsa de Comercio y lo hará acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la controversia que rodeó el reciente viaje oficial a Estados Unidos.



El jefe de Estado aterrizó en la Argentina este domingo por la mañana luego de su paso por Madrid, donde formó parte del Madrid Economic Forum 2026 y mantuvo encuentros con dirigentes políticos y referentes internacionales vinculados a espacios de derecha.

Un acto con economistas y dirigentes en Córdoba

La primera actividad pública de Milei tras su regreso será en la capital cordobesa, donde brindará una exposición en la Bolsa de Comercio local. El encuentro contará también con la participación del presidente de la entidad, Manuel Tagle, y del economista Guido Sandleris, titular de la Fundación Ecosur y ex presidente del Banco Central de la República Argentina.

La presencia del mandatario junto a Adorni tendrá una carga política particular: será la primera aparición pública conjunta tras las críticas que surgieron por el viaje oficial a Nueva York, en el que el jefe de Gabinete incluyó a su esposa en la comitiva y posteriormente realizó un vuelo hacia Punta del Este.

La polémica que generaron los viajes de la esposa de Manuel Adorni con la comitiva presidencial.

El Gobierno busca cerrar la polémica de Manuel Adorni

En la Casa Rosada consideran que el episodio ya está superado. Desde el entorno presidencial dejaron trascender que el asunto "está terminado", aunque reconocen que la oposición continuará cuestionando la situación.

Ante ese escenario, el Ejecutivo resolvió cerrar filas en defensa de Adorni. El respaldo incluyó gestos públicos de figuras del oficialismo, entre ellas, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien salió a apoyarlo abiertamente.

La participación conjunta en Córdoba forma parte de esa estrategia política: mostrar unidad dentro del Gobierno y respaldar al jefe de Gabinete ante las críticas.

Javier Milei, Manuel Adorni y Karina Milei se muestran unidos frente a las críticas.

La última visita a la provincia

La presencia del presidente en Córdoba se producirá meses después de su anterior paso por la provincia. En aquella oportunidad encabezó el llamado "Tour de la Gratitud", una serie de actividades impulsadas por La Libertad Avanza para agradecer el respaldo obtenido en las elecciones legislativas de 2025 y fortalecer la estructura partidaria en el interior del país.

Durante esa gira, Milei recorrió distintos puntos de la provincia junto a su hermana y principal colaboradora, Karina Milei, en un intento por consolidar la presencia territorial del oficialismo. Ahora, el mandatario vuelve a elegir Córdoba para retomar su agenda, fortalecer lazos políticos y exhibir respaldo interno en medio de la polémica que rodea a su jefe de Gabinete.