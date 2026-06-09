Javier Milei vuelve a Estados Unidos por el Día de la Independencia y antes asistirá a la cumbre del Mercosur

El presidente Javier Milei prepara una nueva gira internacional que combinará compromisos regionales y una fuerte señal geopolítica.

Según precisaron fuentes del Gobierno, el mandatario nacional viajará a los Estados Unidos para participar el próximo 4 de julio de los festejos oficiales por el Día de la Independencia de ese país, invitado por su principal aliado internacional, el presidente Donald Trump.

En la antesala de este viaje, el líder libertario asistirá a la cumbre semestral del Mercosur en Asunción, donde se prevén roces diplomáticos con Brasil.

Tensiones ideológicas y comerciales en el Mercosur

Antes de partir hacia territorio norteamericano, Javier Milei estará presente el martes 30 de junio en la capital de Paraguay para la reunión de presidentes del bloque regional.

Desde el entorno de la Casa Rosada ironizaron respecto al nuevo mapa político del espacio al señalar: "Ahí la pasamos bien, ahora somos tres contra dos". La administración argentina percibe una ventaja ideológica junto al paraguayo Santiago Peña y el boliviano Rodrigo Paz, frente a la posición del brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el uruguayo Yamandú Orsi.

Sin embargo, el clima en Asunción estará marcado por el malestar de Brasil. La diplomacia de ese país, coordinada desde Itamaraty, prevé plantear un reclamo formal ante el reciente anuncio de la Argentina de solicitar su adhesión al Tratado Transpacífico, una medida impulsada por el canciller Pablo Quirno.

Las objeciones brasileñas apuntan a que dicho acuerdo incluye al Reino Unido -consecuencia directa del diferendo por las Islas Malvinas- y buscarán determinar si la decisión argentina "vulneran los compromisos asumidos por el Estado argentino con el Mercosur".

Agenda en Washington y exclusión del Mundial

Para la visita a Washington, que las fuentes calificaron como un viaje corto, el Presidente estará acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y por el canciller Pablo Quirno.

A pesar de coincidir temporalmente con el inicio del Mundial de Fútbol este jueves en ese país, desde el Poder Ejecutivo descartaron de plano que el mandatario asista a algún encuentro deportivo.

"Al Presidente le gusta el fútbol y sabe de fútbol, porque lo jugó. Pero no va a estar en ningún partido", aclararon en los pasillos oficiales en alusión al pasado del mandatario como arquero en las inferiores de Chacarita Juniors.

Además de los actos centrales junto a Donald Trump, la comitiva oficial evalúa la participación de Javier Milei el 5 de julio en un desfile de fragatas frente a la Estatua de la Libertad en Nueva York, donde se presentará la Fragata Libertad.

Asimismo, la agenda preliminar contempla reuniones con diversos empresarios estadounidenses interesados en mantener encuentros privados con el líder libertario