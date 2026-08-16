Javier Milei vuelve del "retiro": la agenda semanal del presidente tras 10 días de desconexión

El presidente Javier Milei volverá a aparecer en público luego de 10 días de una suerte de "retiro" en la Quinta de Olivos, durante los cuales delegó gran parte de la agenda política y de La Libertad Avanza en su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia.

Milei estará este lunes 17 de agosto en Retiro para conmemorar el 176° aniversario de la muerte del General José de San Martín, mientras que tres días después dará un discurso en el "Council of Americas" en el hotel Alvear.

El jefe de Estado llevaba una semana larga sin apariciones públicas, ya que la última fue el sábado pasado en Colombia, a donde viajó para asistir a la asunción del presidente Abelardo de la Espriella, viaje en el que también tomó contacto con otros líderes regionales de derecha.

Desde entonces, Milei se recluyó en la Quinta de Olivos y no tuvo contacto conocido con funcionarios ni con empresarios, ni tampoco dio entrevistas ni escribió en redes. En simultáneo, su hermana Karina encabezó la mesa política que transformó el martes pasado en una virtual reunión de gabinete.

Milei se recluyó 10 días en la Quinta de Olivos.

La secretaria general de la Presidencia se hizo cargo de gran parte de la gestión: recibió a diputados y senadores bonaerenses, condujo la reunión de la mesa política y habló con Mauricio Macri para recomponer la relación, para recomponer la relación con el objetivo de reiniciar un proceso de acercamiento entre LLA y el PRO, de cara a las elecciones presidenciales del 2027. Karina, incluso, inauguró la sede de La Libertad Avanza bonaerense en el barrio porteño de San Telmo.

Si bien habrá que esperar hasta el lunes para confirmar que realmente reaparecerá el presidente, también se conoció que tiene previsto participar de la 23ª edición del "Council of the Americas", la tradicional conferencia internacional organizada por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El encuentro se realizará este jueves 20 de agosto, desde las 8:15, en el Alvear Palace Hotel de la Ciudad de Buenos Aires, y reunirá a destacados referentes de los sectores público y privado para debatir sobre las perspectivas políticas y económicas del país.

Junto al Jefe de Estado, la nómina de funcionarios nacionales confirmados incluye al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo; el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.